Claudia Bahamón envió cruda indirecta a los participantes de MasterChef tras la salida de Dominica Duque

“Mi Domi bella, yo creo que tú eres sinónimo de nobleza, esta competencia es una competencia muy difícil y muy pronto en la competencia se te fue tu amor, tu apoyo emocional y no sé cómo hiciste porque yo siempre dije ‘si yo fuera ella, yo no podría’”.

Además, hizo hincapié en la fortaleza que la mujer tuvo a la hora de enfrentar cada una de las pruebas y retos organizados por los chefs: “A pesar de no haber estado en tu ambiente y no haber hecho desde el inicio una relación muy estrecha con tus compañeros, seguiste compitiendo y eso lo admiro de ti porque mira hasta donde llegaste, tenías una presión muy grande detrás”.

Nicolás de Zubiría y Adria Marina aplaudieron el trabajo de Dominica en MasterChef

“Ya no voy a ser parte de MasterChef Celebrity, hasta aquí llegó mi camino. Cuando Pao sube y ya me quedo yo ahí solita, si me siento como que se me va todo. Primero me habla Nico y empiezo a sentir como una especie de tranquilidad (…) Yo vine acá dispuesta a aprender, dispuesta a mostrar mis debilidades e ir creciendo en el proceso y si eso se les quedó a ustedes en los corazones y eso pudieron ver de mí, yo con eso me voy”, dijo frente a las cámaras.