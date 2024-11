Jacko destapó en SEMANA la verdad detrás de la polémica con Dominica Duque en MasterChef Celebrity

¿Cómo es la relación actual de Jacko con Dominica Duque?

“Era como ese sentido de justicia, como el sentimiento de ‘ yo pensé que iba a ganar yo y no la otra persona’, pero no tiene que ver con la persona, sino que, es más que todo con el juego. Era como que uno se explayaba y exteriorizaba todo más hacia el juego y no con la persona”, afirmó a este medio.

“Solo tengo agradecimiento a cada una de las personas con las que me topé en ese reality, tanto a los que están en frente de las cámaras, como el jurado, el reencuentro con Claudia. Todos los participantes con los que estuve, me parecieron fantásticos, aprendí yo de ellos, ellos de mí, entonces ¿cómo no valorar y seguir atesorando esto en todos los sentidos positivos? Me parece que más allá del juego y los rayes mínimos del juego, que son inherentes en su momento, en su cansancio, en su pérdida de visión y de perspectiva, eso queda ahí y lo que queda para la vida es una paz y una tranquilidad. Deseo de que todos sean exitosos y felices después de haber vivido todo ese trauma allá adentro”, contó.