Jorge Rausch se destapó sobre favoritismo en ‘MasterChef’; dio contundente respuesta: “Gente que no entiende”

Ante esta gran duda que tienen los seguidores del programa, Rausch contestó: “Es recurrente encontrar gente que no entiende o no coincide con nuestras decisiones, MasterChef es un programa que genera muchas pasiones, dicho eso , quiero que sepan que juzgamos platos, no personas, y es que es algo que nos tomamos muy en serio, es una gran responsabilidad con los participantes y nuestra audiencia. Eso se los puedo garantizar”.

¿Qué dijo Martina la peligrosa de las preferencias en MasterChef?

“Solo los que estuvimos en esta temporada sabemos cosas que ustedes, ni idea. O por ejemplo, ahora sabemos cosas que en su momento no. No entendíamos cómo era que Domi permanecía a pesar de que muchas personas que salieron antes claramente tenían más talento en la cocina (estoy hablando de habilidades culinarias, no de personas ni nada de eso), pero no sabíamos que Domi ya iba camino a convertirse en un talento del canal y que debían darla a conocer mucho. Viendo el programa ahora entendemos y está bien, cada quien con sus procesos y su camino... De corazón le deseo todo el éxito que ella pueda anhelar para su vida, pero allá dentro solo pensábamos en competir y ganar”, aclaró.