Combinaciones numéricas que le permitirían ganar la lotería el 12 de febrero, según Walter Mercado

En busca de convertirse en ganadores del próximo premio mayor de alguna lotería o chance, miles de personas participan activamente en juegos de azar, los cuales brindan la posibilidad de recibir grandes sumas de dinero en cuestión de poco tiempo con solo acertar las cifras y combinaciones de cada sorteo.
Es por esto que para el jueves 12 de febrero, los familiares de Walter Mercado compartieron los números mágicos en compañía de algunos consejos, recomendaciones y horóscopo para cada uno de los 12 signos.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Nada negativo logra afectar su determinación. Es un momento de renacer emocionalmente y abrirse a nuevas amistades.
Números de la suerte: 31, 6 y 18.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Las alianzas podrían consolidarse con éxito si se confía en la intuición. La imaginación será clave para avanzar los objetivos.
Números de la suerte: 46, 3 y 28.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Es un día ideal para estudiar, viajar o replantear asuntos del corazón con mayor claridad.
Números de la suerte: 9, 14 y 23.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La energía favorece decisiones importantes y cambios de ambiente que traerán crecimiento personal.
Números de la suerte: 15, 50 y 37.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La creatividad se potencia, especialmente en actividades artísticas. Es momento de confiar en la intuición y tomar decisiones firmes.
Números de la suerte: 22, 13 y 16.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La valentía para asumir retos permitirá alcanzar metas que parecían imposibles. La pasión por la vida se intensifica.
Números de la suerte: 7, 10 y 1.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Recibe un impulso especial en los juegos de azar. La buena fortuna no solo impacta el plano económico, sino también el familiar.
Números de la suerte: 18, 49 y 23.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse, incluso en el plano financiero. La creatividad se multiplica.
Números de la suerte: 40, 26 y 11.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Es una jornada ideal para iniciar proyectos y compartir más tiempo con la familia. La expansión personal se refleja también en la suerte.
Números de la suerte: 20, 44 y 39.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Recibe energía favorable para comenzar nuevas aventuras, tanto en el amor como en el ámbito laboral. Es momento de cerrar ciclos pendientes.
Números de la suerte: 5, 35 y 27.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Nuevas oportunidades en lo sentimental y laboral podrían llegar pronto. La actividad social será intensa.
Números de la suerte: 4, 13 y 25.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Encuentra un día perfecto para cuidar la salud y potenciar la creatividad. Sin embargo, deberá actuar con prudencia en asuntos sentimentales.
Números de la suerte: 37, 2 y 16.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.