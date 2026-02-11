Combinaciones numéricas que le permitirían ganar la lotería el 12 de febrero, según Walter Mercado

En busca de convertirse en ganadores del próximo premio mayor de alguna lotería o chance, miles de personas participan activamente en juegos de azar, los cuales brindan la posibilidad de recibir grandes sumas de dinero en cuestión de poco tiempo con solo acertar las cifras y combinaciones de cada sorteo.

Es por esto que para el jueves 12 de febrero, los familiares de Walter Mercado compartieron los números mágicos en compañía de algunos consejos, recomendaciones y horóscopo para cada uno de los 12 signos.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Nada negativo logra afectar su determinación. Es un momento de renacer emocionalmente y abrirse a nuevas amistades.

Números de la suerte: 31, 6 y 18.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las alianzas podrían consolidarse con éxito si se confía en la intuición. La imaginación será clave para avanzar los objetivos.

Números de la suerte: 46, 3 y 28.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es un día ideal para estudiar, viajar o replantear asuntos del corazón con mayor claridad.

Números de la suerte: 9, 14 y 23.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La energía favorece decisiones importantes y cambios de ambiente que traerán crecimiento personal.

Números de la suerte: 15, 50 y 37.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La creatividad se potencia, especialmente en actividades artísticas. Es momento de confiar en la intuición y tomar decisiones firmes.

Números de la suerte: 22, 13 y 16.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La valentía para asumir retos permitirá alcanzar metas que parecían imposibles. La pasión por la vida se intensifica.

Números de la suerte: 7, 10 y 1.

Números de la suerte Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Recibe un impulso especial en los juegos de azar. La buena fortuna no solo impacta el plano económico, sino también el familiar.

Números de la suerte: 18, 49 y 23.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse, incluso en el plano financiero. La creatividad se multiplica.

Números de la suerte: 40, 26 y 11.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Es una jornada ideal para iniciar proyectos y compartir más tiempo con la familia. La expansión personal se refleja también en la suerte.

Números de la suerte: 20, 44 y 39.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Recibe energía favorable para comenzar nuevas aventuras, tanto en el amor como en el ámbito laboral. Es momento de cerrar ciclos pendientes.

Números de la suerte: 5, 35 y 27.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Nuevas oportunidades en lo sentimental y laboral podrían llegar pronto. La actividad social será intensa.

Números de la suerte: 4, 13 y 25.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Encuentra un día perfecto para cuidar la salud y potenciar la creatividad. Sin embargo, deberá actuar con prudencia en asuntos sentimentales.

Números de la suerte: 37, 2 y 16.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.