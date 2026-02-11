Gente

Combinaciones numéricas que le permitirían ganar la lotería el 12 de febrero, según Walter Mercado

Estas son las cifras que tendrían más posibilidades de triunfar en los próximos sorteos de juegos de azar.

11 de febrero de 2026, 7:04 p. m.
El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado.
En busca de convertirse en ganadores del próximo premio mayor de alguna lotería o chance, miles de personas participan activamente en juegos de azar, los cuales brindan la posibilidad de recibir grandes sumas de dinero en cuestión de poco tiempo con solo acertar las cifras y combinaciones de cada sorteo.

Es por esto que para el jueves 12 de febrero, los familiares de Walter Mercado compartieron los números mágicos en compañía de algunos consejos, recomendaciones y horóscopo para cada uno de los 12 signos.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Nada negativo logra afectar su determinación. Es un momento de renacer emocionalmente y abrirse a nuevas amistades.

Números de la suerte: 31, 6 y 18.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las alianzas podrían consolidarse con éxito si se confía en la intuición. La imaginación será clave para avanzar los objetivos.

Números de la suerte: 46, 3 y 28.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es un día ideal para estudiar, viajar o replantear asuntos del corazón con mayor claridad.

Números de la suerte: 9, 14 y 23.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La energía favorece decisiones importantes y cambios de ambiente que traerán crecimiento personal.

Números de la suerte: 15, 50 y 37.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La creatividad se potencia, especialmente en actividades artísticas. Es momento de confiar en la intuición y tomar decisiones firmes.

Números de la suerte: 22, 13 y 16.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La valentía para asumir retos permitirá alcanzar metas que parecían imposibles. La pasión por la vida se intensifica.

Números de la suerte: 7, 10 y 1.

Números de la suerte Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Recibe un impulso especial en los juegos de azar. La buena fortuna no solo impacta el plano económico, sino también el familiar.

Números de la suerte: 18, 49 y 23.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse, incluso en el plano financiero. La creatividad se multiplica.

Números de la suerte: 40, 26 y 11.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Es una jornada ideal para iniciar proyectos y compartir más tiempo con la familia. La expansión personal se refleja también en la suerte.

Números de la suerte: 20, 44 y 39.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Recibe energía favorable para comenzar nuevas aventuras, tanto en el amor como en el ámbito laboral. Es momento de cerrar ciclos pendientes.

Números de la suerte: 5, 35 y 27.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Nuevas oportunidades en lo sentimental y laboral podrían llegar pronto. La actividad social será intensa.

Números de la suerte: 4, 13 y 25.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Encuentra un día perfecto para cuidar la salud y potenciar la creatividad. Sin embargo, deberá actuar con prudencia en asuntos sentimentales.

Números de la suerte: 37, 2 y 16.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

