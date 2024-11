Cony Camelo ventiló verdadera relación con Dominica Duque y metió a más personas: “Muy en la mala”

Recientemente, ocurrió uno de los sucesos más esperados por los seguidores del reality de cocina MasterChef Celebrity: la eliminación de la actriz y activista Cony Camelo, quien a lo largo de su participación en el programa, se convirtió en la mujer más polémica y comentada en redes sociales.

Cony Camelo fue eliminada de MasterChef Celebrity en la noche del 18 de noviembre, luego de presentar en el atril, frente a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina, un pastel de pavo con arracachas al que llamó ‘Las tres cachacas’, y que a pesar de sus esfuerzos, le quedó con partes quemadas.

Eliminación de Cony Camelo de 'MasterChef'. | Foto: Canal RCN

Las preparaciones de Cony Camelo no fue justamente lo que la hizo convertirse en polémica, sino sus opiniones, reacciones y comentarios sobre otros compañeros, pues gracias a estos la gran mayoría de los televidentes no la toleraban, e incluso pidieron su renuncia cuando, al juzgar un plato de Dominica Duque, dijo: “Si esto es alta cocina, renuncio”, dando a entender que la habían felicitado por una presentación que no era digna del nivel que se exigía a esa altura de la competencia.

A lo largo del programa se pudo ver cómo Camelo lanzaba comentarios y miradas ácidas en contra de Franko Bonilla, Dominica Duque y Juan Pablo Llano, incluso la esposa del actor, Catalina Gómez, se pronunció por su molesto comportamiento y la llamó “bruja”.

Cony Camelo habló de su relación con Dominica Duque en MasterChef Celebrity

Luego de la eliminación, la actriz tuvo su esperado paso por Buen día, Colombia, el matutino de Canal RCN, para hablar acerca de lo ocurrido en el programa y de todas las polémicas que protagonizó, sobre todo las que ocurrieron con la hoy presentadora de entretenimiento de Noticias RCN, Dominica Duque.

Fue la presentadora Viena Ruiz quien le preguntó por cómo era su verdadera relación con Duque: “En las redes decían que tú estabas atacando mucho a Dominica. ¿Qué pasaba con Dominica?”, y Cony Camelo, para sorpresa de muchos, aseguró que se la llevan bien.

“No pasaba nada, a mí Dominica me cae muy bien; había participantes que sí detestaban a Dominica. Esto es un chisme, pero decían, por ejemplo, que ella era la única no famosa del combo, que alguien la había metido y que la estaban protegiendo”, dijo la actriz.

Dominica Duque y Cony Camelo | Foto: Canal RCN

Además de hacer énfasis en que la presentadora no le cae mal, como se vio en pantalla, aprovechó para mencionar que sí parecía que a Dominica la estaban protegiendo y ayudando para que pasara las pruebas y para que no saliera eliminada.

“A mí no me contaba nunca. Creo que todos ahí adentro sentíamos que había un beneficio para ella, que la ayudaban un montón. Cuando yo trabajé con ella en dos oportunidades, Rausch se puso directamente a hacer la masa del waffle. A mí ningún chef me dijo, ‘venga yo le ayudo tanto’”, aseguró Camelo.

Y de inmediato se refirió al momento en el que a Dominica la salvaron de la eliminación cuando era ella quien abandonaba la cocina: “Cuando a Dominica la fueron a eliminar, que ya ella era la eliminada, decidieron que no eliminaban a nadie y todos quedamos un poco, ‘¿pero por qué pasa esto?’. ¿A quién le cancelaron una eliminación? A nadie, solo a ella. Eso generaba mucha molestia”.