Desconcierto por decisión sobre Yina Calderón en famoso reality internacional; hubo giro inesperado y se anunció detalle

La huilense fue foco de reacciones en redes sociales por su comentada participación en ‘La casa de los famosos’, de Telemundo.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

18 de febrero de 2026, 9:25 a. m.
Yina Calderón había sido confirmada para ‘La casa de los famosos’ de Telemundo.
Yina Calderón había sido confirmada para ‘La casa de los famosos’ de Telemundo. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @yinacalderontv

Yina Calderón se convirtió en foco de reacciones en redes sociales y medios internacionales, debido a una inesperada noticia que rondó un famoso reality. Se trató de La casa de los famosos, de Telemundo, donde participaron celebridades como Alicia Machado, Niurka Marcos, Laura Bozzo, Manelyk González, Ariadna Gutiérrez, entre otros.

La empresaria de fajas fue confirmada por la producción, llevando a que muchos se emocionaran por su ingreso dentro de la competencia. Pese a los rumores que aseguraban que ya no estaría por problemas con Kunno y Laura Zapata, la famosa respondió en diálogo con la prensa mexicana.

“Hasta el momento, yo soy participante de La casa de los famosos, estoy anunciada por Telemundo, no me han dicho otra cosa diferente. Así que, hasta que ellos no digan que soy algo diferente o que no voy a estar o que me bajan, no es nada seguro”, afirmó.

Yina Calderón arremetió contra Luisa Fernanda W y la expuso con fuerte crítica: “Parece un vieja”

Sin embargo, el desconcierto llegó el pasado 17 de febrero, precisamente cuando fue lanzada la nueva temporada del formato. Los presentadores mostraron a los habitantes de la casa, sin mencionar a la colombiana.

Ante la incertidumbre de los televidentes y seguidores, Yina Calderón apareció en el set, luciendo un traje muy extravagante y distinto. Mirando a la cámara y recibiendo algunas preguntas de los conductores, la influencer se refirió a su ausencia.

De acuerdo con lo que dijo la exparticipante de la versión colombiana del proyecto, su presencia en esta temporada sería como panelista, lejos de lo que se dijo al inicio. Su intención sería molestar y poner el ojo en los famosos, sin permitirles pasar una estadía positiva.

Javier Poza y Jimena Gallego indagaron con la creadora de contenido si entraría como participante, a lo que ella negó y fue contundente. Su actitud fue muy especial, demostrando que estaría varias noches en el set, comentando lo que ocurría dentro del juego.

Esta noticia no le gustó a muchas personas, ya que creían que sí estaría en la temporada, tal y como lo dijo La Jefa. Muchos atribuyeron esto a otros participantes, quienes estarían en contra de su ingreso.

