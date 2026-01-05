Destapan detalle tras muerte del exmánager de Diomedes Díaz; llamó a su hija y quedó expuesta situación

Manuel José Páez Álvarez, conocido por haber sido mánager de Diomedes Díaz, fue localizado sin vida en una zona montañosa de Santa Marta el 30 de diciembre. Las investigaciones, al inicio, se centraban en un posible accidente, pero todo dio un giro inesperado con lo hallado en la escena.

De acuerdo con el reporte inicial de las autoridades, en el lugar de los hechos no se evidenciaron señales de lucha ni la ausencia de objetos personales. El hombre conservaba su teléfono móvil y su documento de identidad, lo que facilitó su identificación preliminar y permitió descartar, en primera instancia, un posible robo o la intervención de terceras personas.

No obstante, las autoridades indagaron acerca de lo que se encontró y se estableció que la última llamada que realizó el hombre fue a su hija, Isabela Páez Ariza, quien tuvo la oportunidad de hablar con él de una forma inesperada. Todo se produjo minutos antes de lo ocurrido, por lo que allí se identificaron detalles.

Sorpresivo anuncio sobre la tumba de Diomedes Díaz: “Los hijos del cacique están al frente de esto”

Según lo que reveló El Tiempo, este diálogo no fue normal o cotidiano, pues Manuel José Páez se estaba despidiendo de la joven, agradeciéndole por todo y expresando su deseo por no continuar más.

“Se estaba despidiendo. Agradeciendo el tiempo compartido, la vida, los momentos. Dijo que ya no quería estar”, reseñó el medio mencionado sobre la información de las autoridades.

Según indicó Infobae, la hija del exmánager comentó que su papá tenía antecedentes de depresión y ansiedad, por lo que los hechos se conectaban con ello. Esta condición era conocida por su familia, por lo que se esclareció lo que habría sucedido.

Manuel José Páez Álvarez, exmánager del cantante de vallenato Diomedes Díaz. Foto: Redes sociales

La decisión que tomó el hombre habría sido con algo de anterioridad, por lo que se preparó y recorrió este camino que ya conocía anteriormente.

Cabe resaltar que la muerte del exmánager despertó reacciones en el entorno del género vallenato. La cuenta oficial Diomedes Díaz Vive publicó un mensaje de condolencia en el que resaltó su cercanía y trabajo junto al artista, además de expresar solidaridad con su familia.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Su partida deja un vacío en quienes lo conocieron y en el entorno musical donde siempre será recordado por su cercanía y trabajo junto al Cacique de La Junta”, escribieron, junto a una postal donde aparecía el hombre junto al Cacique de La Junta, que sigue como foco de suerte en juegos de azar.