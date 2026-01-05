Gente

Destapan detalle tras muerte del exmánager de Diomedes Díaz; llamó a su hija y quedó expuesta situación

Manuel José Páez murió a finales de diciembre y su caso despertó reacciones en miles de personas.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

5 de enero de 2026, 11:29 a. m.
Exmánager de Diomedes Díaz falleció recientemente.
Exmánager de Diomedes Díaz falleció recientemente. Foto: Instagram @diomedesdiazvive

Manuel José Páez Álvarez, conocido por haber sido mánager de Diomedes Díaz, fue localizado sin vida en una zona montañosa de Santa Marta el 30 de diciembre. Las investigaciones, al inicio, se centraban en un posible accidente, pero todo dio un giro inesperado con lo hallado en la escena.

De acuerdo con el reporte inicial de las autoridades, en el lugar de los hechos no se evidenciaron señales de lucha ni la ausencia de objetos personales. El hombre conservaba su teléfono móvil y su documento de identidad, lo que facilitó su identificación preliminar y permitió descartar, en primera instancia, un posible robo o la intervención de terceras personas.

No obstante, las autoridades indagaron acerca de lo que se encontró y se estableció que la última llamada que realizó el hombre fue a su hija, Isabela Páez Ariza, quien tuvo la oportunidad de hablar con él de una forma inesperada. Todo se produjo minutos antes de lo ocurrido, por lo que allí se identificaron detalles.

Sorpresivo anuncio sobre la tumba de Diomedes Díaz: “Los hijos del cacique están al frente de esto”

Según lo que reveló El Tiempo, este diálogo no fue normal o cotidiano, pues Manuel José Páez se estaba despidiendo de la joven, agradeciéndole por todo y expresando su deseo por no continuar más.

Gente

Incómodo instante en concierto de Shakira tras reacción de un fan; críticas por inesperado beso que le dio: “Se pasan”

Gente

Exparticipante de ‘Acapulco Shore’, de luto por dolorosa muerte; perdió a su bebé de tres meses y dejó duro mensaje: “Lo amaba”

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy lunes, 5 de enero: golpe de suerte para los 12 signos

Gente

Aída Victoria Merlano, en contra de Westcol por defender a su ex, Juan David Tejada: “Me duelen tus palabras”

Gente

Luto en la música: falleció Dagoberto González, violinista que dejó una huella en la Orquesta Aragón de Cuba

Gente

Horóscopo, predicciones y advertencias este domingo 4 de enero, según Nana Calistar

Gente

¿No sabe qué usar este nuevo año? La guía definitiva de las 5 tendencias que revolucionarán su clóset en 2026

Nación

Hallan sin vida al exmánager de Diomedes Díaz en un cerro de Santa Marta: esta es la principal hipótesis

Gente

La hija secreta de Diomedes Díaz que está lista para sorprender al país

Gente

¿Milagro de Navidad? Cayó el número de Diomedes Díaz en el aniversario de su muerte y miles ganaron el chance

Se estaba despidiendo. Agradeciendo el tiempo compartido, la vida, los momentos. Dijo que ya no quería estar”, reseñó el medio mencionado sobre la información de las autoridades.

Según indicó Infobae, la hija del exmánager comentó que su papá tenía antecedentes de depresión y ansiedad, por lo que los hechos se conectaban con ello. Esta condición era conocida por su familia, por lo que se esclareció lo que habría sucedido.

Manuel José Páez Álvarez, exmánager del cantante de vallenato Diomedes Díaz.
Manuel José Páez Álvarez, exmánager del cantante de vallenato Diomedes Díaz. Foto: Redes sociales

La decisión que tomó el hombre habría sido con algo de anterioridad, por lo que se preparó y recorrió este camino que ya conocía anteriormente.

Cabe resaltar que la muerte del exmánager despertó reacciones en el entorno del género vallenato. La cuenta oficial Diomedes Díaz Vive publicó un mensaje de condolencia en el que resaltó su cercanía y trabajo junto al artista, además de expresar solidaridad con su familia.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Su partida deja un vacío en quienes lo conocieron y en el entorno musical donde siempre será recordado por su cercanía y trabajo junto al Cacique de La Junta”, escribieron, junto a una postal donde aparecía el hombre junto al Cacique de La Junta, que sigue como foco de suerte en juegos de azar.

Más de Gente

Shakira vivió inesperado momento en concierto.

Incómodo instante en concierto de Shakira tras reacción de un fan; críticas por inesperado beso que le dio: “Se pasan”

Fernanda Moreno, exparticipante de Acapulco Shore

Exparticipante de ‘Acapulco Shore’, de luto por dolorosa muerte; perdió a su bebé de tres meses y dejó duro mensaje: “Lo amaba”

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo.

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy lunes, 5 de enero: golpe de suerte para los 12 signos

Exmánager de Diomedes Díaz

Destapan detalle tras muerte del exmánager de Diomedes Díaz; llamó a su hija y quedó expuesta situación

Las estrellas de redes sociales se reunieron en un en vivo y hablaron de su relación.

Aída Victoria Merlano, en contra de Westcol por defender a su ex, Juan David Tejada: “Me duelen tus palabras”

Falleció Dagoberto González, violinista de la Orquesta Aragón.

Luto en la música: falleció Dagoberto González, violinista que dejó una huella en la Orquesta Aragón de Cuba

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo, predicciones y advertencias este domingo 4 de enero, según Nana Calistar

Estas son las Tendencias de moda 2026, el color vuelve a ser protagonista.

¿No sabe qué usar este nuevo año? La guía definitiva de las 5 tendencias que revolucionarán su clóset en 2026

Marcelo Cezán presentará junto a Carla Giraldo la nueva temporada de La Casa de los Famosos.

La razón familiar por la que Marcelo Cezán, presentador de ‘La casa de los famosos’, está fuera del país

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Horóscopo de Nana Calistar de cada uno de los 12 signos, este sábado 3 de enero

Noticias Destacadas