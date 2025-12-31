Hallan sin vida al exmánager de Diomedes Díaz en un cerro de Santa Marta: esta es la principal hipótesis

El cuerpo de Manuel José Páez Álvarez, conocido por haber sido mánager de Diomedes Díaz, fue localizado en una zona montañosa de Santa Marta el 30 de diciembre. Las autoridades trabajan para esclarecer el hecho y, por ahora, la investigación se orienta hacia la posibilidad de que se trató de una caída accidental mientras practicaba senderismo.

La Policía indicó que el hallazgo se produjo en inmediaciones del sendero que comunica con la playa Inca Inca, una zona frecuentada por caminantes y turistas. Equipos de rescate participaron en la recuperación del cuerpo, en un área de difícil acceso.

Intento de robo a carro de valores en vía Riohacha-Santa Marta deja una persona muerta

Según el primer informe policial, en la escena no se encontraron signos de forcejeo ni faltantes en las pertenencias del hombre: llevaba consigo su celular y su cédula, lo que permitió su identificación preliminar y llevó a descartar la hipótesis de un hurto.

En el teléfono de Páez se registró una llamada en el rango horario en el que habría ocurrido el accidente. La comunicación fue con su hija, a quien las autoridades consideran la última persona que habló con él con vida.

Las indagaciones incluirán su testimonio y los estudios forenses para establecer si hubo un desvanecimiento, una pérdida del equilibrio o algún problema de salud previo que desencadenara la caída.

Medicina Legal será la entidad encargada de practicar los exámenes forenses que determinen la causa exacta del fallecimiento. Mientras se conocen esos resultados, la investigación apunta de manera preliminar a una caída accidental durante una caminata.

“Esa fue la última vez que lo vi”, el conmovedor relato del padre de un bebé que murió en Santa Marta; Su madre está prófuga

La muerte de Páez generó reacciones de pesar en el entorno del vallenato. La cuenta oficial Diomedes Díaz Vive difundió un mensaje de condolencia en el que resaltó su cercanía y trabajo junto al artista, además de expresar solidaridad con su familia y allegados.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Su partida deja un vacío en quienes lo conocieron y en el entorno musical donde siempre será recordado por su cercanía y trabajo junto al Cacique de La Junta”, escribieron.

Habló esposo de turista que murió haciendo buceo en Santa Marta: su testimonio es aterrador sobre cómo ocurrió todo

Entre 2005 y 2013, Manuel José Páez Álvarez tuvo un rol relevante en la estructura empresarial de Diomedes Díaz. Participó en negociaciones, conciertos y decisiones que marcaron una etapa del vallenato moderno.

Su labor, desarrollada en gran parte fuera del foco mediático, fue recordada por su discreción y trabajo operativo tras bambalinas.

Las autoridades de Santa Marta convocaron a quienes hayan transitado recientemente ese sector del cerro a aportar cualquier información que pueda ayudar a reconstruir los hechos.