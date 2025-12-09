“Esa fue la última vez que lo vi”, el conmovedor relato del padre de un bebé que murió en Santa Marta; Su madre está prófuga

Un hecho que ha generado consternación en el país hace meses sigue causando angustia, pues no se sabe del paradero de Jenny Higuera, la mujer sentenciada por la muerte de su hijo de 15 meses.

En el podcast “Más Allá del Silencio”, el padre del menor, Edwin Guerrero, relató su versión de los hechos y ofreció detalles de una historia marcada por conflictos, demoras judiciales y el dolor de perder a un hijo.

El pasado 1 de diciembre un juez la sentenció a 36 años y 8 meses de prisión por la muerte de Samuel Guerrero, según la resolución que conoció la familia del niño. A la fecha de la publicación de esta nota, la mujer de 28 años continúa prófuga, según el testimonio del padre al pódcast.

El papá de Samuel contó que la última vez que vio a su hijo fue el 26 de febrero de 2022. “Lo subí al carro, él se acostó aquí en mi pecho… le decía: ‘Hijo, prometo que nos vamos a volver a ver’”, recordó Edwin. Ese encuentro, dijo, duró apenas unos minutos: “y esa fue la última vez que lo vi”.

Guerrero describió una relación con restricciones constantes para ver al niño. “Jenny puso muchas trabas para yo poder verlo”, señaló.

Según su relato, esas limitaciones incluyeron denuncias por violencia intrafamiliar en su contra, medidas administrativas y la presentación de incapacidades que, según él, complicaron y retardaron la regulación de visitas en entidades como la Comisaría y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El padre narró episodios previos que, para él, fueron señales de alarma: mencionó que en noviembre de 2021 la madre le envió una foto del niño con la cabeza rapada; relató también peleas domésticas en las que, según su versión, sufrió agresiones —incluido un episodio en el que dice que Jenny le arrojó una arepa caliente— y amenazas verbales.

Edwin afirmó que, tras decidir terminar la relación, la comunicación con la familia del niño se fue estrechando hasta que, en abril de 2022, se desencadenó la tragedia.

Sobre la desaparición y la muerte de Samuel, Guerrero contó que recibió primero mensajes contradictorios y que, después de insistir con autoridades y con su propia abogada, la Policía de Santa Marta lo contactó para pedirle fotos del niño y de la madre.

“Treinta segundos después de esa llamada me envían una foto de la noticia donde habían encontrado un cuerpo de un niño… Me derrumbé totalmente”, narró.

Según el padre, el cuerpo fue hallado en la madrugada del 4 de abril de 2022 por un poblador; en el proceso judicial se estableció una ventana de muerte entre la tarde y la noche del 3 de abril de 2022.

Edwin relató que, al llegar a Medicina Legal, le entregaron restos de ropa y cobijas del niño y que no le permitieron ver el cuerpo de inmediato por las necropsias. “Lo único que hice fue abrazar la ropa”, dijo.

También contó que, tras el hallazgo, la familia materna centró su atención en la búsqueda y protección de Jenny y que, según él, no participaron en los trámites por Samuel ni en el entierro.