Destapan verdad detrás de ‘Caso cerrado’: salió a la luz cuánto pagaban por estar en el programa

“Señores, yo hice un Caso cerrado; eso para nadie es un misterio que es pagado. Lo puedo decir porque fue hace cinco o siete años. Lo siguen usando, debería de reclamarlo, pero me lo pagaron y lo publican por ser un caso fuerte... Se llama ‘Sida por celos’; no tengo nada de eso, Dios me libre, y fue lo que me tocó dramatizar”, mencionó en un video.