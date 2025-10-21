Suscribirse

Ed Sheeran se presentará en Colombia: fecha, lugar y valor de las boletas

El artista británico regresará al país después de nueve años.

Redacción Cultura
21 de octubre de 2025, 3:42 p. m.
Los mejores momentos de los Brit Awards.
Ed Sheeran se presentará en Colombia. | Foto: REUTERS

Ed Sheeran, uno de los cantautores más exitosos y queridos a nivel mundial, vuelve a Colombia en medio de su gira Loop Tour.

De acuerdo con la información revelada por Páramo, el artista británico se presentará en la capital colombiana el próximo sábado 16 de mayo de 2026 en el Vive Claro.​

Contexto: Bime Bilbao 2025: Rubén Blades, Leire Martínez, Mau y Ricky, y Mon Laferte lideran la carga musical

Ed Sheeran es un artista británico reconocido por su talento para fusionar el pop con el folk y el R&B, lo que lo ha llevado a ser uno de los músicos más influyentes de la última década.

Desde su aparición con éxitos como 'The A Team’, ‘Shape of You’ y ‘Perfect’, ha acumulado numerosos premios, entre ellos varios Grammy, Brit Awards y Billboard Music Awards, consolidando su lugar en la élite musical global.

Contexto: “Valoro más que nunca que la gente venga a vernos”: Dave Farrell de Linkin Park, sobre su regreso a Bogotá
J Balvin &amp; Ed Sheeran - Sigue [Official Video]

Además, Sheeran ha trabajado con artistas latinos, como J Balvin, con quien lanzó la colaboración ‘Sigue’, demostrando su versatilidad y acercamiento a diferentes públicos.​

Su regreso a Colombia se da en el marco de la gira Loop Tour por Latinoamérica en 2026, que incluirá varios países de la región. La preventa para la compra de entradas será exclusiva para clientes del Banco Falabella a partir del 22 de octubre a las 10 a. m. y clientes de Claro a partir de las 4 p. m., mientras que la venta general comenzará el 24 de octubre a través de Ticketmaster.

Contexto: Sting presenta su musical: frente a las divisiones, “el arte es una máquina de empatía”

Cabe destacar que la última visita de Ed Sheeran a Colombia fue en junio de 2017, cuando ofreció un concierto memorable en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, acompañado por artistas colombianos como Sebastián Yatra. Su conexión con el público es especial, y tras casi una década de ausencia, la expectativa y emoción por esta nueva presentación son inmensas.

Precio de las boletas

Imagen de referencia de Concierto
Sheeran regresa a Latinoamérica. | Foto: 123RF

De acuerdo con la página de Ticketmaster, las entradas al concierto del artista británico irán desde los 276.000 pesos, localidad preferencial, hasta los 781.000 pesos colombianos.

Una novedad esperada para los padres que quieran ir con sus hijos menores de edad es que el recinto habilitó una zona especial para los menores de 12 años, que tendrá un costo de 360.000 o 540.000 pesos colombianos.

Además de Colombia, el británico pasará por otros países de la región como República Dominicana, Puerto Rico, Perú, Ecuador, Guatemala y Costa Rica. También se presentará en Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Irlanda y Reino Unido.

