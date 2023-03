El 1, como tú: Así pasará a llamarse el Canal 1; Ramiro Avendaño, su presidente, cuenta detalles en SEMANA sobre esta transformación

Canal 1, uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a toda Colombia, se transforma en este 2023 para aumentar su franja informativa en una nueva apuesta editorial, con actualización constante de contenidos de noticias y entretenimiento en su portal www.canal1.com.co

Por ello, Canal 1 será a partir de este miércoles El 1, como tú, y desarrollará una programación que les dará voz a los colombianos que cada día se levantan, trabajan, debaten, opinan y buscan mejorar y construir un mejor país, tal como lo explica a SEMANA Ramiro Avendaño, presidente del canal.

Ramiro Avendaño, presidente de Canal 1. - Foto: Cortesía: Canal 1

Con esta premisa ampliará una oferta de información en la que se destaca el Noticentro 1 CM&, reconocido como una de las fuentes de noticias nacionales más confiables, según el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, por segundo año consecutivo, como lo asegura el canal en un comunicado de prensa.

El 1 igualmente, como lo explica su presidente, ampliará además la oferta de entretenimiento a la cabeza de Lo Sé Todo, programa que ha sido galardonado con los premios Alfonso López Michelsen, Instafest y Ella Fashion Awards.

Ramiro Avendaño reveló en SEMANA todos los detalles de esta transformación.

SEMANA: ¿En qué consiste esta nueva apuesta de Canal 1 o El 1, como tú, como se llamará desde mañana?

Ramiro Avendaño (R.A): Sí, eliminamos la palabra canal y vamos a presentarnos como El 1, como tú. Tenemos una sombrilla informativa que solo la hemos utilizado con la marca CM&, pero a partir de mañana vamos a sumar varias miradas y voces. En las mañanas, irá el noticiero de Red Más, de 6:30 a.m. a 8:00 a.m. De 11:00 a.m. a 12:00 p.m. será de entretenimiento, que se llama Magazín 1. Entre 12:00 p.m. y 1:00 p.m. emitiremos Noticentro 1, un CM& más condensado. Continuamos con nuestra franja prime, de 8:00 p.m. a 10:00 p.m., pero entre 8:00 p.m. y 8:30 p.m. vamos con una franja internacional de entretenimiento, de 8:30 p.m. a 9:00 p.m. irá Pregunta Yamid, que será una especie de marca independiente. Y de 9:00 p.m. a 10:00 p.m. el noticiero de CM&, que tiene especial acogida entre los colombianos.

Claudia Palacios y Margarita Ortega, dos rostros conocidos detrás del Noticentro, de la franja informativa del canal. - Foto: Cortesía: Canal 1

SEMANA: ¿A qué se debe esta apuesta en la programación del canal?

(R.A): Es una combinación de dos cosas: por un lado, evidentemente el contenido de ficción está moviéndose muy rápidamente hacia el consumo en las plataformas de streaming. Pero, claramente desde la pandemia la gente volvió a la televisión abierta como un medio para obtener información y tener de cierta forma compañía, tomando en algunos momentos el rol que ha tenido la radio en Colombia. Y por supuesto en todo el proceso de cambio cultural y político en el país, la información tiene un valor mucho más importante. Creemos que hay un espacio para que la gente se informe en la pantalla de su televisor y se conecte con lo digital, lo que nos obliga a tener una oferta informativa más completa.

SEMANA: El consumo de la televisión se ha transformado completamente: millones de televidentes ya no se sientan frente a su televisor, sino frente a pantallas de dispositivos. ¿Qué se les va a ofrecer a estos nuevos televidentes?

(R.A): Nosotros tenemos 17 millones de seguidores en nuestras redes sociales. Y, según la métrica de Google Analytics, hemos superado los 60 millones de visitantes únicos en la página web en varias ocasiones. Y lo que estamos haciendo es transformarnos en una web de información. Antes era una web de apoyo a la pantalla. El famoso concepto de Digital First (Digital primero) y Mobile First (celular primero), por lo que le estamos diciendo a la gente que puede conectarse al Canal 1 a través del método de ponerse una cita frente al televisor. O encontrar todo el entretenimiento y los programas en la web.

SEMANA: ¿El 1 quiere entonces competir con información y no con realities y novelas, como los otros canales?

(R.A): Queremos es convertirnos en compañía para los colombianos. Defender la inteligencia de la gente, es decir, que obtenga información de El 1 para que se forme su propio criterio de una manera libre. En lo que vamos a competir es en la franja de entretenimiento, por ejemplo, en los juegos de concurso. Nosotros hoy tenemos un programa concurso popular que se llama A ganar se dijo. Y tuvimos Guerreros, que fue el único programa concurso que se hizo en vivo y duró cinco años en Colombia. Y vamos a mantener Caso cerrado, que no es un contenido propio, pero que tiene mucha acogida. El compromiso es construir arraigo e identidad cultural, porque eso es lo que construye paz.

SEMANA: Una de las apuestas consiste también en aprovechar la web para hacer una extensión de las entrevistas con los personajes…

(R.A): Sí, será una extensión de la información las 24 horas, 7 días a la semana a través de www.canal1.com.co, que arranca a convertirse en información variada para la gente… Entonces, si hacemos una entrevista con un artista de 20 y 30 minutos, la gente la va encontrar completa en la web, incluso, con detrás de cámaras de esas entrevistas. Y no los dos o tres minutos que nos permite la televisión.

SEMANA: Uno de los programas más vistos del canal, Lo sé todo, ahora irá los fines de semana…

(R.A): Es un programa con mucha acogida. Muy bien dirigido y conducido por los presentadores que nos han acompañado en el camino. Entonces, toda la información de entretenimiento irá sobre la sombrilla de Lo sé todo, tanto en digital como en televisión. A partir de este fin de semana, este programa irá también los sábados y domingos, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Y los domingos, a las 10:00 p.m. irá un programa que se llama Latin Music, sobre entretenimiento y nuevos talentos musicales.

Pregunta Yamid - Foto: Cortesía: Canal 1

SEMANA: Otro de los grandes espacios del canal es Pregunta Yamid, ¿qué transformación tendrá el programa?

(R.A): Para nosotros el programa más importante es CM&, porque es un noticiero antiguo y actual al mismo tiempo. Un noticiero que contrasta, no editorializa. Y Pregunta Yamid le da un toque muy especial, por su profesionalismo, por su olfato periodístico, por la forma de encontrar los entrevistados correctos en todo tipo de fuentes y abordarlos todos los días. Le vamos a seguir dando fuerza, de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. Incluso, lo estamos repitiendo en las mañanas, para la gente que no lo vio en la noche anterior.