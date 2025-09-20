Indagatoria: el programa de Melquisedec Torres vuelve al aire desde la señal de Canal 1 y por plataformas digitales

Este domingo, 21 de septiembre, vuelve a las pantallas de Canal 1 Indagatoria, el programa de entrevistas del periodista y abogado Melquisedec Torres, reconocido por su estilo directo y sin concesiones.

El espacio, que también estará disponible en plataformas digitales, se ha caracterizado por formular preguntas sin rodeos, indagando en temas y personajes que suelen evitar el escrutinio público.

Vuelve Indagatoria 🫆



Este domingo 9 pm @Canal1_Col y plataformas de @minuto60com pic.twitter.com/RFbWDpqoyr — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) September 20, 2025

A lo largo de su trayectoria, Indagatoria ha contado con la presencia de influyentes figuras de la vida política y social del país. Entre sus invitados han estado expresidentes, dirigentes de distintos sectores, periodistas destacados e incluso líderes internacionales y exjefes guerrilleros, convirtiéndose en un escenario clave para el debate y la confrontación de ideas.

La nueva temporada se emitirá cada domingo a las 9:00 de la noche en su franja principal por Canal 1. Adicionalmente, el contenido completo estará disponible desde el lunes siguiente en las redes sociales de Canal 1, en el canal de YouTube IndagatoriaTV, en Minuto60 y en las plataformas personales del periodista.