Petro ordena licitar el Canal 1, ¿Qué pasará con la concesión vigente hasta 2037? Esta es la polémica

Abrir una licitación para la operación del Canal 1 es el tema que ahora tiene sobre sus hombros el Ministerio de las TIC, luego de que el presidente Gustavo Petro le diera la orden al titular de esa cartera, en pleno consejo de ministros televisado el viernes en la noche, de adelantar esa tarea.

El mencionado canal está bajo una licitación que está pactada hasta 2037, lo que pone en expectativa acerca de la manera en la que se abrirá una nueva, pasando por encima de la estabilidad jurídica.

El Canal 1, operado por Plural Comunicaciones, viene con el contrato licitatorio desde 2017. Sin embargo, en el consejo de ministros, el presidente de los colombianos habló de “una nueva forma de comunicación”.

Consejo de Ministros. 15 de agosto | Foto: Transmisión Youtube

Luego de exponer las dificultades que está teniendo el gobierno, según el mandatario, porque datos de reducción de la pobreza y disminución del desempleo no se dan a conocer -según él- a través de la prensa tradicional, manifestó que se requiere una nueva comunicación social.

En ese sentido, recordó la existencia de una norma, la de los tercios, que aplica en América Latina, más no tanto en nuestro país, señaló el camino a seguir en términos de publicidad. “Un tercio del presupuesto de comunicaciones va para la prensa tradicional, otro tercio para los medios alternativos y el restante tercio para las redes”, manifestó durante el consejo de ministros. “No puede haber paz sin comunicación social. La violencia de hace años es porque no nos comunicamos. Y quienes comunican mucho -algunos- dicen mentiras. Y por eso nos estamos matando. Eso no puede ser”.

‘Una nueva forma de manejar la televisión’

Hasta allí sonaría a una defensa de la expresividad de la prensa, aunque sea su propia crítica, de no ser por lo que Petro dijo a continuación, en relación con la licitación del Canal 1. “El ministro tiene la orden de empezar la licitación del Canal 1. Una nueva norma de manejar la televisión. Que no es del gobierno, pero tampoco del potentado económico".