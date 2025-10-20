Suscribirse

El cargo que enfrentaría la joven que causó la muerte de su amigo por recrear pelea de ‘Stream Fighters 4′

La responsable fue captura y tendría que declarar ante la Fiscalía General de la Nación.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

21 de octubre de 2025, 3:43 a. m.
Camilo Andrés Garzón Díaz perdió la vida en tras recibir un fuerte golpe en el rostro.
Camilo Andrés Garzón Díaz perdió la vida en tras recibir un fuerte golpe en el rostro. | Foto: Stream Fughters 4 - Getty Images / Montaje: Semana

En la noche del sábado, 18 de octubre, se llevó a cabo el esperado evento deportivo Stream Fighters 4, en el que algunas de las estrellas más relevantes de las redes sociales en la actualidad, llegaron al ring de boxeo de estadio MedPlus para pelear frente a las más de 17.000 asistentes y 4 millones de espectadores que se conectaron por medio de Kick.

En evento de Westcol se volvió tendencia en internet, pues muchos estaban a la expectativa de ver los enfrentamientos en el cuadrilátero, en especial los encuentros entre Karina García y Karely Ruiz, y Andrea Valdiri contra Yina Calderón.

Andrea Valdiri rompió el silencio tras derrotar a Yina Calderón en 'Stream Fighters 4'.
La pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón era la esperada de la noche. | Foto: Instagram @stream_fighters / Montaje: Semana

Aunque la influenciadora barranquillera, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2 y Westcol se llevaron la atención en distintas plataformas en las que se generó conversación al respecto, en la capital de Atlántico se vivió una tragedia, pues un grupo de jóvenes intentaron recrear el evento, sin saber que uno de ellos terminaría sin vida.

Esto ocurrió específicamente en el barrio Alto Prado, en donde Melani Salomé Sánchez, una joven estudiante de 18 años, se enfrentó contra uno de sus amigos, quien quedó inconsciente segundos después de recibir un impacto en el rostro.

Contexto: Andrea Valdiri envió duro mensaje a Yina Calderón tras polémica en Stream Fighters 4: “Está borrada”

Se trata de Camilo Andrés Garzón Díaz, de 23 años de edad, quien tuvo que ser trasladado de urgencia a la Clínica de la Costa, en donde perdió la vida pese a que los profesionales de la salud hicieron todo lo posible por controlar la gravedad de las lesiones que recibió.

Tras lo ocurrido, la joven causante de la muerte de Camilo Andrés fue detenida por la Policía, y sería judicializada bajo el cargo de homicidio culposo, pues aunque todo se habría tratado de un accidente en medio de una dinámica que se salió de control, todo culminó en la muerte del hombre.

Yina Calderón y Andrea Valdiri
'Stream Fighters 4'. | Foto: Instagram @yinacalderonoficial / Captura de pantalla redes sociales
Contexto: Yina Calderón reveló la verdad de su derrota en ‘Stream Fighters 4′; culpó a Westcol

Yina Calderón reveló la verdadera razón por la que no peleó en ‘Stream Fighters 4′

Después del controvertido encuentro entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4, cuya duración no superó los 50 segundos, ambas figuras decidieron romper el silencio en redes sociales y compartir su versión de lo ocurrido en el estadio MedPlus.

Yina Calderón habló por medio de una transmisión en vivo desde la cuenta de La Mansión de Luinny, el nuevo proyecto en el que participará en República Dominicana, y explicó los motivos que la llevaron a abandonar el combate antes de completar los tres rounds pactados.

La exparticipante de 'La casa de los famosos' está lista para enfrentarse a Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4'.
Yina Calderón no superó el primer round contra Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4'. | Foto: Stream Fighters - Westcol

“Yo tenía que cumplir. Yo quería pelear, pero lo que pasa es que cuando entro al ring me doy cuenta de que están todos mis haters. Valdiri y Westcol se encargaron de llevar a todos mis haters. Aparte de eso, él me pagó para verme vuelta mierd y que me sacaran en una ambulancia*”, expresó Calderón ante los cientos de seguidores que seguían la transmisión en directo.

