Mundo

¿Su peso le costó la vida? Revelan la causa de la muerte del hombre más gordo del mundo a sus 41 años, Juan Pedro Franco

En 2017 se le otorgó el Récord Guiness como el hombre más pesado del planeta.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

31 de diciembre de 2025, 3:29 a. m.
Juan Pedro Franco, Récord Guiness 2017
Juan Pedro Franco, Récord Guiness 2017 Foto: Instagram: @juanpedrofrancooficial

Juan Pedro Franco obtuvo el Récord Guiness, del hombre con más peso del mundo en 2017, en dicho momento el peruano alcanzó los 595 kilogramos y eso le otorgó el título. Nació en Aguas Calientes, una ciudad del centro de México reconocida por los edificios coloniales, en este mismo lugar, murió el hombre a sus 41 años.

Juan Pedro Franco se puso a dieta, desde 2017, y alcanzó a perder la mitad de su peso corporal con dos operaciones realizadas por el especialista, José Castañeda. El doctor informó que la instrucción hizo que el hombre basara su alimentación en verduras y frutas.

El doctor realizó una manga gástrica y un bypass gástrico en el estómago de Juan Pedro, dos intervenciones quirúrgicas que destacó el especialista y ayudaron para que bajara casi 300 kilogramos.

Llevaba días hospitalizado

José Antonio Castañeda, el doctor que atendía a Juan Pedro, anunció su deceso y argumentó en un comunicado: “En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal que evolucionó con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado".

Estudios de la National Kidney Fundation afirman que el sobrepeso y la obesidad sobrecargan los riñones y la salud en general por lo que puede desencadenar el fallecimiento.

Juan Pedro Franco ya había superado en 2020 una de las más grandes amenazas que tuvo la humanidad en el tiempo reciente, la covid-19. En dicho momento igualmente tenía un gran peso, lo cual lo calificó como un paciente de alto riesgo, sin embargo, logró pasar la prueba y vivir 5 años más.

¿El sobrepeso influyó para la muerte de Juan Pedro Franco?

El Centro Nacional de Información Biotecnológica resaltó en un estudio el gran impacto que puede llegar a tener la obesidad en una infección de tracto urinario.

"Un IMC (índice de masa corporal) elevado parece estar asociado con un mayor riesgo de infecciones urinarias y pielonefritis", sin embargo, esta misma investigación advierte la posibilidad, pero no la única razón para esta contaminación.

Un estudio realizado por la MDPI, importante editorial académica suiza, resaltó la relación de estas enfermedades renales con la alimentación y el sedentarismo: “La alimentación, la hidratación y la actividad física son los principales factores conductuales que influyen en la recurrencia de las infecciones urinarias, junto con el enfoque terapéutico”.

Los tres estudios citados coinciden en lo influyente que puede ser el sedentarismo, la alimentación, por ende, la obesidad en las infecciones renales, sin embargo, no son la única causa de esta enfermedad, que acabó con la vida de Juan Pedro Franco.

