El desgarrador mensaje con el que mamá de Omar Geles recordó al cantante tras cumplir 87 años: “Mi ángel en el cielo”

Ha pasado poco más de dos meses desde la repentina muerte del también acordeonero, que dejó un vacío imborrable en muchos de sus fanáticos, pero especialmente de su familia y amigos, quienes todavía no lo olvidan. Hilda Suárez, mamá de Omar y a quien se le vio muy afectada en medio del velorio, aprovechó su cumpleaños número 87 para recordar a su hijo.

“Dios me dio la fortuna y la bendición de tener al mejor hijo del mundo, hoy mi ángel en el cielo; agradecida porque todo lo bueno, lo bonito, lo bello que puede hacer y ser un hijo por su madre, él me lo dio en vida, no escatimó en demostrarme su infinito amor”, escribió.