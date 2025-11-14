El duro relato de Ariel Osorio sobre la tragedia de Armero: así logró sobrevivir a la avalancha

El desastre ocurrido en Armero el 13 de noviembre de 1985 es recordado después de 40 años como una de las tragedias que marcaron a Colombia, pues este trajo consigo la muerte y desaparición de miles de personas que habitaban el reconocido pueblo ubicado en el departamento de Tolima.

Ariel Osorio, uno de los presentadores más importantes del mundo del entretenimiento a nivel nacional, ha compartido detalles de lo sucedido, pues su familia fue una de las afectadas tras la erupción del volcán del Nevado del Ruiz.

En una entrevista con Sinceramente Cris, el conductor de televisión abrió su corazón y reveló cómo vivió el angustiante momento, pese a que era muy pequeño cuando sucedieron los hechos.

El periodista es uno de los sobrevivientes de la tragedia de Armero. | Foto: Instagram @arielosorio1

“Yo era muy joven, siempre tuvimos una vida muy libre en Armero, mi mamá cumplía años y yo me fui del pueblo para celebrar en Ambalema, eso nos permite salvarnos. No sabíamos exactamente qué había pasado, comienzas a llenarte y yo salí a la avenida principal, pedí un chance para ir a buscar mis familiares, había cadáveres”, dijo frente a las cámaras.

Por otro lado, el presentador de La Corona TV resaltó que ese suceso le trajo una gran cantidad de lecciones y aprendizajes, pues llegó a sentir un temor de no poder encontrar a sus seres queridos con vida.

“Ese día tomé una lección para la vida, secarme las lágrimas porque hay gente que me necesita, ayudé a las personas que estaban gritando. Duramos sin saber de mi familia tres días, llorábamos todos buscando a nuestra familia”.

Resaltó que fueron horas llenas de angustia, pues debido a la gravedad de lo sucedido, muchas personas se encontraban en la misma situación y era muy complicado encontrar respuesta o rastro de las personas que estaban siendo buscadas por el cuerpo de rescatistas.

El Gordo Ariel es uno de los presentadores de La Corona TV en Citytv. | Foto: Instagram: @arielosorio1

“En la madrugada recibimos una llamada de que nuestros familiares pudieron sobrevivir. Gran parte de lo que yo vivo apasionadamente es porque yo tengo la responsabilidad de vivir la vida por aquellos que no la vivieron”.

Por medio de la publicación, que suma miles de reproducciones y reacciones, se pronunciaron algunos de los fanáticos de Ariel Osorio, quienes le dejaron algunas palabras de admiración y resaltaron la fortaleza que ha tenido a lo largo de su vida.