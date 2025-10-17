Jhon Álex Castaño, también conocido por su apodo El Rey del Chupe, es uno de los más grandes exponentes de la música popular y de despecho en Colombia, con exitosas canciones como Amanecí contento, Hoy me emborracho, Beber con ganas, Que me traigan licor, entre otras.

El cantante, quien recientemente recibió una amenaza en un concierto, es muy activo en su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de un millón de seguidores y en el que publica contenido propio, muestra parte de su carrera y un poco de su vida personal.

Su última publicación fue un video en el que compartió el momento en el que le entregó a su hija un vehículo y las razones de su detalle las mencionó en la descripción.

“Les comparto la felicidad de darle este regalo a mi hija Sharon en recompensa a su trabajo, a sus ganas de salir adelante, un agradecimiento por ser tan buena hermana y por ser la hija que es conmigo”, escribió Castaño.

La publicación generó todo tipo de reacciones. Algunos manifestaron que era buen detalle y felicitaron no solo al cantante, sino también a la joven, quien se ha destacado por su labor en belleza, cosmética y cuidado personal.

“Felicitaciones, que la niña lo disfrute, que Dios la proteja y guíe su recorrido. Espectacular regalo”; “Felicidades, que mi dios siempre los bendiga”; “¡Es una tesa! Tiene una calidad humana inmensa y se merece lo mejor del mundo”; “Se lo merece por ser tan juiciosa, trabajadora y muy amable”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, no todos los mensajes fueron positivos, algunos criticaron la reacción de la joven y otros juzgaron el modelo del vehículo.

“Uy, pero le regalaste fue un problema”; “Yo lo primero que hubiera hecho es correr y darle un abrazo a ese gran papá”; “El mejor regalo que le he podido dar a mi hijo es enseñarle valores, principios, amar a Dios”; “En mis tiempos me daban ataris y walkman”, entre muchos más.

¿Qué enfermedad tuvo Jhon Álex Castaño?

En el programa matutino Día a día, el cantante oriundo de Risaralda confesó que había dejado de tomar alcohol por problemas de salud, pues padece de diabetes e hipertensión, esta última provocada por el masivo consumo de un medicamento utilizado para evitar complicaciones en la garganta al momento de cantar.