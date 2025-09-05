Jhon Alex Castaño se enfrentó con locutora en pleno programa al aire: “No será la primera ni la última vez”

Jhon Alex Castaño se ubicó como uno de los representantes más famosos del género popular en la industria colombiana, brillando con diversas canciones que causaron sensación en el público. Su estilo y personalidad llamaron la atención en distintos escenarios, al punto de despertar todo tipo de reacciones.

Recientemente, el intérprete de Que me traigan licor fue foco de miradas entre sus fieles seguidores, a raíz de una entrevista que concedió a Tropicana. Al visitar la emisora, el ‘Rey del chupe’ tuvo un inesperado encuentro con una persona, la cual había hecho declaraciones sobre él.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Jhon Alex Castaño se vio cara a cara con una locutora del medio, quien había dicho que una de sus entrevistas más incómodas había sido con él. Esta afirmación surgió por lo complicada que fue la charla en otro pódcast, ya que la comunicadora afirmaba que el cantante no respondía las preguntas y las camuflaba con chistes.

Jhon Alex Castaño llamó la atención en una entrevista que concedió. | Foto: Instagram: @jhonalexcastano

En el diálogo con Cómo amaneció Bogotá, Luchy DJ terminó confrontándose con el artista popular, puesto que el tema salió a flote en la mesa de trabajo. El paisa indicó que no se arrepentía de nada, ya que era su forma de ser y las respuestas eran comunes en este tipo de espacios.

“No tengo nada de que arrepentirme ni que disculparme. Esa es mi esencia, mi forma de ser, y no será la primera ni la última vez. He tenido muchas entrevistas y estoy seguro de que más de una persona habrá quedado molesta, pero al final la entrevista salió bien”, comentó, precisamente cuando se enteró de que la periodista estaba, supuestamente, molesta con él por esa entrevista.

Aunque al inicio salieron a flote comentarios inesperados por parte del intérprete, la locutora fue contundente y explicó por qué había dicho eso sobre él. La mujer comentó que había sido difícil entrevistarlo, más nunca aseguró que le cayera mal o lo considerara mala persona.

“Para mí fue muy difícil entrevistarlo porque cada vez que uno le va a preguntar una cosa, él sale con cualquier comentario. Es como si no quisiera responder. Entonces, ¿para qué van a una entrevista si no van a contestar?”, comentó, a lo que después agregó: “Él dijo que yo me moría y que no sé qué… pero yo no me muero por ti”.

Jhon Alex Castaño, con su particular estilo, no se quedó callado y afirmó que no buscaba ponerse a pelear con nadie, teniendo claro que ya era un hombre adulto. Sus palabras enfatizaron en que no tenía idea de este disgusto en su contra, pues siempre era de esta forma en las entrevistas.

“Yo no estoy mal y no voy a pelear con una niña. Soy un hombre adulto, no tenía idea de que esta muchachita estaba enojada conmigo. Yo contesto así en todas las entrevistas, si las ve se dará cuenta. Si le debo una disculpa, se la ofrezco. Mil disculpas, no sabía que estaba molesta. Y si usted ve los pódcast, se dará cuenta de que no es a la primera persona a la que le contesto de esa manera o a la que no dejo hablar. Así soy yo. Entonces, perdón”, aclaró.

Tras este cara a cara entre ambos, Luchy DJ fue enfática en que sus palabras se sacaron de contexto, siendo consciente de que esa entrevista había sido un éxito en reproducciones y reacciones. Para cerrar el tema reiteró que el cantante fue difícil de entrevistar, sin tomarlo como algo completamente negativo.

“Yo nunca dije que estaba molesta con él. Lo que expliqué fue que la entrevista resultó incómoda porque él no me respondía lo que yo le preguntaba. Eso es muy distinto a decir que sea una mala persona o que yo esté enojada. Al contrario, admiramos su música. Como él dice, el pódcast fue exitoso, le fue muy bien, pero fue difícil porque hay invitados que no son fáciles de entrevistar, y él es uno de ellos”, concluyó.