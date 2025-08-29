Suscribirse

Gente

El origen de “Desde septiembre se siente que viene diciembre”; la famosa frase de Olímpica Stereo

El locutor colombiano que realizó una de las cuñas más escuchadas en el país.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

29 de agosto de 2025, 9:12 p. m.
Olímpica Stereo la emisora que popularizó la frase que suena cada año para dar inicio a diciembre.
Olímpica Stereo la emisora que popularizó la frase que suena cada año para dar inicio a diciembre. | Foto: Captura de Instagram @olimpicabogota / Tomada de Olímpica Stereo

La Navidad es una de las festividades que conmemora el nacimiento de Jesús, según el cristianismo. Sin embargo, en Colombia también hace referencia a un conjunto de tradiciones y costumbres en las que se incluye el día de velitas, la novena, ver alumbrados, armar el pesebre y el árbol.

Antes de que comience la época decembrina, los colombianos escuchan en diferentes plataformas digitales o en la radio, una de las frases más icónicas que se viralizó desde la década de los 90 por la emisora Olímpica Stéreo.

Contexto: Niño Prodigio dio el horóscopo para este viernes 29 de agosto de 2025: un cierre de mes cargado de decisiones

“Desde septiembre se siente diciembre”, dijo Miguel Char, el locutor barranquillero de ese entonces, como parte de una estrategia para acercar más a los oyentes y generar el sentimiento de alegría desde tiempo atrás.

Con tres meses de anticipación, esta popular cuña marca la llegada de una de las épocas más esperadas, lo que anima el espíritu navideño de quienes esperan con anhelo esta fecha y compren los preparativos necesarios para decorar, como luces, aguinaldos, entre otras.

Desde Septiembre se siente que viene Diciembre con Olímpica Stereo

Todos los años se escucha esta icónica frase que se convirtió en un fenómeno cultural, pues el ritmo que hoy en día la acompaña es la famosa canción Los Sabanales de Los Corraleros de Majagual & Calixto Ochoa, una mezcla de sonidos tropicales que recuerda los ritmos decembrinos.

¿Cuáles son las costumbres que más realizan los colombianos en diciembre?

El 7 de diciembre, más conocido como el día de velitas, se conmemora la Inmaculada Concepción de la Virgen María, razón por la que las velas y faroles representan la esperanza y la luz en el camino. Así mismo, es una tradición para compartir con los seres queridos y dar inicio a la época navideña.

Luego, del 16 al 24 de diciembre, se hacen las reconocidas novenas de aguinaldos, en la que familias, amigos e incluso vecinos, se reúnen para rezar y cantar villancicos, acompañado de platos típicos de la fecha como los buñuelos, la natilla, tamal, entre otros.

Traicionera - Pastor López (Video Oficial) | Discos Fuentes

Uno de los días más anhelados por la mayoría de las personas, sobre todo por los niños, es el 24 de diciembre, pues aunque es una celebridad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesús, se ha convertido en una noche para recibir y dar regalos, después de haber disfruta de una cena especial y música navideña.

Por último, el último día del año permite que muchas familias realicen los conocidos “año viejo”, un muñeco que suele crearse con ropa vieja y periódico. Además, es una noche donde los colombianos aprovechan para hacer los agüeros en los que creen, por ejemplo, ponerse ropa interior de color amarilla para la prosperidad o hacerse debajo de la mesa para conseguir novio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Marco Rubio visita el comando a cargo de la operación militar en Suramérica, en medio de las tensiones con Maduro

2. “Vamos a pedir un Plan Colombia 2.0 que nos permita salir de la inmunda en la que estamos”: Vicky Dávila, precandidata presidencial

3. Esta será la condena para el hombre que intentó matar a su esposa con plomo en EE. UU.

4. Jorge Emilio Rey, tras confirmar la muerte de Valeria Afanador: “¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa?"

5. Atención | Encuentran muerta a Valeria Afanador, menor desaparecida en Cajicá: esto es lo que se sabe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NavidadDiciembre

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.