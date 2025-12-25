Cultura

El poderoso ritual que debe hacer el 25 de diciembre para atraer la prosperidad y el amor

Después de la noche de Navidad, muchos ponen en práctica esta tradición en busca de tener meses positivos.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

25 de diciembre de 2025, 11:34 a. m.
Con este práctica podría motivarse a tener meses positivos.
Con este práctica podría motivarse a tener meses positivos. Foto: Getty Images

El 25 de diciembre no solo marca el cierre de una de las fechas más esperadas por muchas de las familias en Colombia, sino que también presenta el momento indicado para renovar intenciones y abrir la puerta a energía positiva que traigan prosperidad y suerte en el amor para los meses que se aproximan.

Este día se asocia con la luz, el renacimiento y la esperanza, que lo convierten en el espacio perfecto para realizar rituales que lo motiven a tener días exitosos y, en general, una vida armoniosa.

Estos serían los pasos para encontrar el amor en Navidad.
Estos son los pasos para el importante ritual del 25 de diciembre. Foto: Getty Images

Desde hace muchos años, las celebraciones de fin de año han estado relacionadas con la prácticas simbólicas que buscan atraer bienestar emocional, estabilidad económica y armonía en las relaciones.

Aunque no se trata de fórmulas mágicas, estos rituales funcionan como actos de conexión personal, reflexión y manifestación consciente de deseos, aspectos que tienen un fuerte impacto emocional y psicológico.

El ritual de fin de año para limpiar la energía del hogar y empezar el 2026 con pie derecho

El ritual para el 25 de diciembre

Se aconseja elegir un espacio del hogar donde se sienta comodidad y calma, preferiblemente cerca de una ventana. La preparación del lugar es clave, ya que simboliza la disposición interna para recibir lo nuevo.

Encender una vela blanca representa claridad y paz, mientras que una vela rosada se asocia con el amor propio y las relaciones afectivas. En cuanto a la prosperidad, una vela dorada o amarilla es la más utilizada, pues llama a la abundancia y al crecimiento.

Vela blanca
La luz de las velas se asocia con poderes espirituales. Foto: Getty Images

Otro elemento fundamental es el uso de papel y lápiz. En ellos se deben escribir, con frases claras y positivas, los deseos relacionados con el amor y la prosperidad. No se trata de pedir desde la carencia, sino de expresar intenciones como si ya formaran parte de la vida cotidiana.

Este ejercicio, además de simbólico, funciona como una herramienta de enfoque mental que ayuda a ordenar prioridades y metas.

Mhoni Vidente: el ritual para ganar la lotería y tener prosperidad en diciembre

Al momento de encender las velas, se recomienda hacerlo con calma, respirando profundamente y visualizando los deseos escritos. La visualización es una parte esencial del ritual, ya que refuerza la conexión emocional con aquello que se quiere atraer.

Muchas tradiciones sugieren acompañar este momento con aromas suaves, como canela o vainilla, que culturalmente se relacionan con la atracción y el bienestar.

Una vez finalizado el ritual, el papel puede guardarse en un lugar especial durante el resto del año o quemarse con cuidado, como símbolo de entrega de los deseos al universo. No existe una única forma correcta de cerrar este acto; lo importante es que se haga con respeto y convicción.

Rituales para hacer en la noche de Año nuevo para manifestar el amor y conseguir pareja en 2025

Noticias Destacadas