Elizabeth Loaiza confirma que recibió una propuesta sexual de un importante político

Elizabeth Loaiza se convirtió en una de las presentadoras más comentadas de redes sociales —donde acumula más de 2 millones de seguidores en Instagram—, debido a una serie de noticias que protagonizó por su forma de pensar, los momentos complejos que atravesó con su salud y las situaciones que tuvo que enfrentar por culpa de los biopolímeros.

Pues bien, recientemente, la empresaria hizo una fuerte confesión en una entrevista dada al programa de entretenimiento Lo Sé Todo, del Canal Uno, donde dejó al descubierto a un famoso político y empresario colombiano que, según ella, le hizo una propuesta indecente a cambio de una gran suma de dinero.

De acuerdo con las declaraciones dadas en la entrevista, el hombre, del cual no se animó a revelar su nombre, no solo le propuso tener relaciones sexuales a cambio de dos mil millones de pesos, sino también quiso convencerla con una propiedad de lujo.

“Me ofreció 2.000 millones de pesos o una casa donde quisiera, con helicóptero dentro de la casa (...) Es empresario, que tiene qué ver con la política —dijo entre risas— (...) Es muy famoso y da mucho de qué hablar últimamente”.

Elizabeth Loaiza tiene una hija mayor de la que pocos conocen - Foto: Cuenta de Instagram @elizabethloaiza

La caleña contó que rechazó su propuesta, además, aprovechó la ocasión para hacer reflexión sobre la dignidad, el empoderamiento y la independencia que puede tener una mujer, sin la ayuda económica de un hombre.

“Me decía: ‘La tienes de oro o qué ¿por qué no aceptas?’ (...) para el que te los está dando no es nada, pero para ti es tu dignidad, o por lo menos así pienso yo. Si hubiera aceptado, al otro día me habría levantado sintiéndome mal conmigo misma; mientras que para quien paga no importa nada, para él es como arrancarle un pelo a un gato... y no voy a decir el nombre de quien fue (...) Yo siempre me he movido en todo y ese mundo, en donde un tipo te ofrece dinero, nunca me ha llamado la atención porque la plata me la puedo conseguir yo, eso me lo enseñó mi mamá desde pequeña y creo que eso se le debe enseñar a las nuevas generaciones”, concluyó la famosa en este episodio del programa de entretenimiento.

Elizabeth Loaiza habló sobre sus implantes mamarios, ¿se los quitará?

Si se trata de modelaje, no cabe duda de que uno de los nombres que más suenan en la industria es el de Elizabeth Loaiza. La caleña ha puesto a muchas generaciones a suspirar con sus curvas y otros la han tomado como un ejemplo de belleza. Lo cierto es que más allá de su vida como una de las modelos más importantes de Colombia, Elizabeth mantiene una vida tranquila al lado de su esposo Juan Pablo Benavides y sus hijos.

Esta tranquilidad de Elizabeth en los últimos meses se ha vista truncada por un lamentable hecho y es porque la caleña de 34 años, junto a otras famosas como Lina Tejeiro, Jessica Cediel, Marcela Reyes y La Segura, ha sido víctima de los biopolímeros.

Jessica Cediel y Lina Tejeiro fueron víctimas de los biopolímeros. - Foto: Instagram: Lina Tejeiro/Jessica Cediel

Debido a esto, hecho por el que incluso Loaiza ha trabajado en un proyecto en el Congreso, a la modelo le removieron gran parte de sus glúteos y aunque asegura que dicha situación le ha dado fortaleza, las cirugías en su cuerpo parecen no tener pausa aún.

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene millones de seguidores, Elizabeth Loaiza no escatima en el contenido que le comparte a sus fanáticos. Incluso la modelo ha sido criticada, pues aseguran que “muestra más de lo necesario”.

Elizabeth Loaiza - Foto: @elizabethloaiza

Loaiza ha dicho en más de una ocasión que no le pone atención a las habladurías de las personas, pero sí usa sus redes para hablar de temas importantes de su trabajo y en especial de su vida privada.

En una dinámica de preguntas y respuestas, un seguidor de la modelo le preguntó si en algún momento ella ha considerado retirarse los implantes mamarios.

“Hablé con un médico y le pregunté si el síndrome de Asia era frecuente. Me dijo que solo ocurría en el 0,00 % de la población. O sea, solo le pasa a menos del cero por ciento de las personas que tienen implantes mamarios. Esta situación se debe a que algunos implantes de mala calidad se colocaron en una época, lo que llevó a que este problema se expandiera por todo el mundo”, respondió Loaiza.

Aunque no dijo con exactitud que se las quitaría, Elizabeth podría estar pensando en su salud, pues sigue pasando por los estragos que le dejaron los biopolímeros.