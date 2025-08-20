Ella es la bellísima hermana de Paola Jara y a esto se dedica

Paola Jara es una cantante colombiana que se ha convertido en una de las exponentes más reconocidas de la música popular, algunos de sus grandes éxitos son: Mala mujer, Salud por él, Murió el amor y Que sufra, que chupe y que llore, esta última en colaboración con Francy.

La antioqueña es muy activa en sus redes sociales en las que tiene más de 6 millones de seguidores. Allí comparte su vida profesionales, mostrando los eventos y conciertos que sigue haciendo, aun después de anunciar que estaba embarazada de su pareja, el cantante Jessi Uribe.

Así mismo, Paola ha compartido momentos con su mamá Marleny Jaramillo y su hermana menor María Alejandra Zapata, quien ha sido elogiada, junto a la cantante, por su belleza.

Recientemente, la cantante compartió una postal con su hermana que desató cientos de comentarios

La publicación de las hermanas en las que se les ve caminando, mientras lucen unos maravillosos vestidos negros y dejando ver la complicidad que existe entre ambas, generó muchas reacciones.

Paola Jara y su hermana, María Alejandra, reciben elogios por su belleza. | Foto: Captura de Instagram @paolajarapj

“Qué mujeres tan hermosas”; “Superbonita la hermana de Paola”; “Una foto llena de amor y felicidad gran admiración para ti Pao y tu hermana igual de hermosa”; “Hermosas, Dios las bendiga”; “Tienes una linda y hermosa belleza hace que brille toda la naturaleza”; entre otros.

¿A qué se dedica la hermana de Paola Jara?

María Alejandra es comunicadora social, con una especialización en comunicación estratégica, se cataloga como emprendedora y es CEO de dos marcas.

Adicionalmente, la joven de 25 años ha trabajado como modelo con su hermana, quien dice que “es la mejor de todas” y se ha destacado por mostrar su lujoso estilo de vida, con viajes a diferentes destinos turísticos como Turquía, Maldivas y Egipto, entre otros.

Aunque la hermana menor de Paola Jara mantiene reservada su vida personal, hace cuatro años dio a conocer que se casó y a pesar de no hacer público el nombre de su pareja, hasta el momento ha demostrado que siguen juntos y su amor continúa sólido.