Dove Cameron ha aprovechado la noche de Año Nuevo para confirmar lo que sus fans llevaban días sospechando: está comprometida con Damiano David, vocalista de la banda italiana Maneskin.

La actriz subió a Instagram una galería de fotos en las que aparece abrazada al cantante, con la copa en la mano, y con un anillo de diamantes imposible de pasar por alto.

En la imagen principal se ve a la pareja con una mirada de profundo amor bajo un techo de luces, ella con vestido rojo y abrigo de pelo, él con chaleco y corbata, en plena fiesta de Año Nuevo.

“My favourite part of being alive. Happy new year (Mi parte favorita de estar vivo, feliz año nuevo)”, escribió Dove, una frase sencilla, pero clarísima que convierte el emoji de anillo en anuncio oficial de compromiso.

El anillo, de estilo vintage, luce un gran diamante central rodeado de pequeñas piedras que le dan aún más brillo, un diseño muy en la línea del gusto clásico y elegante de la cantante.

Los medios internacionales ya lo han analizado al detalle y lo señalan como una de las joyas de compromiso más comentadas de este inicio de año.

En menos de un día, el post supera los dos millones de “me gusta” y se ha llenado de comentarios eufóricos, con fans, amigos y familiares celebrando que “por fin” sea oficial y llenando la publicación de anillos y estrellas.

Damiano David y Dove Cameron, una de las primeras parejas en comprometerse en el año 2026. Foto: Instagram: @dovecameron

“¡Oh, Dios mío! ¡Felicidades!“; ”no hay palabras para lo feliz que estoy. No podía imaginar una persona más cariñosa, honorable, sana, segura y amable para mi hermana. Son perfectos el uno para el otro. Bienvenido a la familia"; “yo nací de esa relación, ¡Ay, tan lindos!“; ”mi chica por fin se nos casa"; “ya lo sabíamos, pero hagámonos los sorprendidos porque estamos muy felices”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Con este gesto, Dove Cameron y Damiano David se consolidan como una de las parejas más potentes del momento y ponen el listón muy alto para las historias de amor de 2026.

¿Cuánto vale el anillo que Damiano David le dio a Dove Cameron?

Varios expertos analizaron a detalle la joya en cuestión, y la joyera británica Laura Taylor, especialista en anillos de compromiso y bocas en Lorel Diamonds, quien explicó que esta joya parecía tener entre tres y cuatro quilates.

“Los diamantes de corte cushion son una opción romántica, conocidos por sus esquinas suaves y redondeadas y su aspecto de inspiración vintage", señaló.

Además, en cuanto al valor, la experta dio un aproximado: “Un anillo como este podría valer fácilmente más de 150.000 libras (alrededor de 300.000 dólares), si el diamante es natural y de calidad excepcional”, concluyó.