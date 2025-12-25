El 2025 quedará registrado en los libros de la cultura pop como el año donde el romance venció a los algoritmos. Desde los escenarios más exclusivos de Hollywood hasta las canchas de fútbol más importantes de Europa, las celebridades no escatimaron en gastos ni en emotividad para sellar sus historias de amor.

Anillos de dimensiones astronómicas, ceremonias secretas y publicaciones que rompieron récords de “me gusta” fueron el denominador común en un año marcado por el compromiso.

El fenómeno global: Selena Gomez, Taylor Swift y la realeza del pop

Uno de los momentos más esperados por los seguidores de la farándula internacional fue, sin duda, el anuncio de Selena Gomez. Tras meses de especulaciones y una relación que se consolidó bajo el ojo público, la cantante y empresaria finalmente dio un paso decisivo con el productor Benny Blanco.

Fuentes cercanas a la pareja confirman que el compromiso se dio en un entorno íntimo, lejos de las cámaras, pero con un simbolismo que refleja la madurez de la artista.

Por otro lado, el “Efecto Swift” no solo se sintió en la economía, sino también en el altar. El 2025 fue el año en que los rumores sobre Taylor Swift y Travis Kelce se transformaron en una realidad que sus millones de “swifties” celebraron alrededor del globo.

La unión de la máxima estrella del pop con el astro de la NFL representó la “boda del siglo” para muchos, consolidando una narrativa de amor que parece sacada de una de sus propias canciones.

Quien también culminó su romántica espera fue Demi Lovato. Tras su compromiso a finales del año anterior, la cantante celebró una boda que fue calificada como “un sueño de rock and roll” por los asistentes, demostrando que se encuentra en su mejor momento personal y profesional.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: ¿El paso definitivo?

En el ámbito deportivo y de Redes sociales, la atención se centró en Cristiano Ronaldo. Tras años de convivencia y una familia consolidada, el 2025 trajo consigo noticias del compromiso con Georgina Rodríguez, la noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de la empresaria en donde se le puede ver con un diamante de 30 quilates y un coste aproximado de 6 millones de dólares.

El talento colombiano brilla bajo el blanco del altar

Colombia no se quedó atrás en esta ola de romanticismo. En el mundo del deporte, el ídolo de la Selección Colombia, Luis ‘Lucho’ Díaz, protagonizó uno de los momentos más emotivos del año.

El guajiro, conocido por su humildad y entrega, celebró su unión con Geraldine Ponce en una ceremonia que reunió a gran parte de la plantilla de la ‘Tricolor’, reafirmando que su éxito en las canchas de Europa va de la mano con su estabilidad emocional.

En las filas de Millonarios, el defensor Andrés Llinás, uno de los solteros más codiciados del fútbol local, también sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso. El “Kaiser” bogotano ha optado por la discreción, pero se sabe que el evento será uno de los más exclusivos de la capital colombiana.

Farándula y música popular: Jhonny Rivera y Sara Corrales

El género popular tuvo su propia cuota de romance con Jhonny Rivera. A pesar de las críticas iniciales por la diferencia de edad, su relación con Jenny López se consolidó al punto de llegar a acuerdos matrimoniales que han conmovido a sus seguidores. El artista ha manifestado en diversas ocasiones que la estabilidad que ha encontrado con la joven cantante ha sido clave para su tranquilidad actual.

Finalmente, la actriz Sara Corrales, quien ha desarrollado una exitosa carrera en México, volvió a ser noticia por su vida sentimental. Tras varios intentos fallidos en el pasado, la antioqueña parece haber encontrado el amor definitivo en este 2025, luciendo un espectacular anillo de compromiso que ha sido el centro de todas las miradas en las alfombras rojas que ha pisado este año.

El 2025 se despide así: entre velos y promesas eternas y cierra con broche de oro, pero deja la puerta abierta a nuevas interrogantes. ¿Quién será la próxima gran estrella en lucir un diamante de compromiso? ¿Cuál de estos compromisos se convertirá en tendencia el próximo año?