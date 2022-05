“Ese susto es duro, es tremendo”: Felipe Saruma tras atentado contra él y Andrea Valdiri

La influenciadora barranquillera Andrea Valdiri y su esposo, Felipe Saruma, transitaban en su camioneta por una vía principal del departamento de Sucre cuando hombres armados sin identificar abrieron fuego.

Pese a la gravedad del hecho, registrado el viernes 6 de mayo, ninguno de los ocupantes de la camioneta sufrió lesiones. El ataque con arma de fuego ocurrió puntualmente en la vía principal de San Onofre, en Sincelejo. Así mismo, miembros de la Infantería de Marina acudieron al lugar para atender la situación.

En un video aficionado, Valdiri, acompañada de la fuerza pública, envió un mensaje de autocuidado a toda la ciudadanía. “Hay que hacer caso”, expresó la influenciadora, refiriéndose a las medidas de seguridad determinadas por las autoridades.

Sobre el o los presuntos responsables del ataque contra la influenciadora han surgido diversas hipótesis, sobre todo, teniendo en cuenta que ocurrió en el marco del paro armado anunciado por el Clan del Golfo luego de la extradición de quien fuera su máximo comandante, alias Otoniel, a Estados Unidos.

No obstante, a través de su cuenta de Instagram, Felipe Saruma envió un mensaje a todos sus seguidores en relación con lo sucedido cuando estaba con su esposa.

”Primero que todo, feliz y contento porque llegamos a nuestras casas, porque no nos pasó nada, porque estamos con Dios”, dijo Saruma en la introducción de su mensaje, dando un parte de tranquilidad sobre su estado actual.

En seguida, se refirió a las especulaciones que se han dado en redes sociales sobre el ataque del que fueron víctimas. “Nosotros no habíamos salido, precisamente, por eso, porque hay una investigación detrás de esto y no sabemos quiénes son los responsables”, manifestó Saruma.

En ese sentido, precisó que “es muy atrevido” de su parte y de los medios decir o culpar a una determinada organización o cierta coyuntura que afronte el país.

“Yo siento que en este momento, cuando pasan este tipo de cosas en Colombia, estos revuelos, hay delincuentes que se aprovechan de eso para ‘saldar la culpa’ (...) Pero bueno, ya hay una investigación detrás de eso, Andre (Valdiri) saldrá a hablar, pero nada, vamos con toda la actitud. Ese susto es duro, porque imagínese que le pase algo a la esposa de uno. Es tremendo. Estoy en un poquito de shock, pero nada, vamos con toda”, concluyó Saruma en sus historias de Instagram.

Andrea Valdiri mostró las afectaciones materiales que dejó el ataque. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida. - Foto: Cortesía

Valdiri contó detalles y dice que no fue el Clan del Golfo

“Le pegaron un tiro al carro. Entró por la puerta y rozó mi pierna. Mi portátil quedó destruido”, manifestó inicialmente la creadora de contenidos, que fue socorrida por algunos miembros de la Infantería de Marina.

Mediante las historias de Instagram, la influenciadora les agradeció a todos sus seguidores por los mensajes de apoyo que le han enviado en las últimas horas. Asimismo, reveló nuevos detalles sobre este lamentable suceso.

Valdiri, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que el atentado fue planeado y que están recolectando las pruebas suficientes para dar con el paradero de los responsables.

“Gracias mis amores por estar pendientes. Las investigaciones siguen en curso, pero entre cielo y tierra no hay nada oculto. Hay personas que están siendo indagadas para confirmar que no fue un ataque al azar”, precisó.

Historias en Instagram de Andrea Valdiri. - Foto: Instagram: Andrea Valdiri

Luego añadió: “Si creían que no me iba a dar cuenta de que hicieron varias llamadas para saber mis movimientos y aprovecharse del caos, recuerda que hasta para ser malo se necesita ser inteligente” (sic).

La barranquillera también indicó que querían utilizar la situación del país para atentar contra su vida. Por último, compartió un comunicado de prensa en el que anuncia que el caso ya está en manos de los abogados y les pidió a todos sus seguidores que se cuiden bastante.

“Les quiero decir algo con todo mi amor: cuando ustedes vayan de una ciudad a otra y no vean la caravana de los militares, por favor, no salgan sin ellos. No salgan de verdad, se los estoy diciendo de corazón”, concluyó.