Esperanza Gómez aclara en SEMANA polémica por millonaria propuesta íntima de un ministro y asegura no es del actual gobierno

“En la última propuesta que yo recibí, me ofrecieron 10.000 millones de pesos por irme a la cama con el personaje. Empezó con una cifra absurda y yo le expliqué que yo no presto servicios privados, siempre que lo hago es para la industria del entretenimiento, frente a una cámara, y empezó a ofrecerme y a ofrecer, llegó a 3.000 y de ahí pasó a 10.000 millones”, expresó Gómez en la conversación.

Adicional y sin mencionar nombres , manifestó que “Es un personaje que, aunque no voy a decir el nombre, es el ministro de algo en Colombia. Ante los medios públicos, son ese tipo de personas que, constantemente, están atacando a las personas que se dedican a la actividad sexual, pero son los que más dinero ofrecen para irse a la cama con uno”.

Durante la entrevista, Esperanza recalcó que no aceptó la propuesta, porque no la persona no está alineada a su forma de trabajar dentro de la industria, además de sospechar sobre el lugar de procedencia del dinero.