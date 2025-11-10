Estas son las seis nuevas mujeres aspirantes para ‘La casa de los famosos Colombia 3′; prometen picante y no dejarse de nadie

La casa de los famosos sigue tomando forma, pues semana a semana se han ido confirmando los nuevos participantes para la tercera temporada, la cual podría dar inicio a comienzos del año 2026.

Desde el pasado lunes 20 de octubre iniciaron las votaciones para que los televidentes y seguidores de este formato puedan elegir quien es el mejor opcionado para ingresar a la casa más famosa de Colombia.

Los grupos de aspirantes se han dividido entre hombres y mujeres, y de esta forma ya se han confirmado dos hombres y una mujer.

El primer confirmado fue el polémico influencer Nicolás Arrieta, la segunda persona en hacer parte del formato es la cantante y creadora Alexa Torrex y el tercer participante es Esteban ‘Tebi’ Bernal, influencer fitness y exparticipante del programa Guerreros.

Cuarto grupo de aspirantes a La casa de los famosos 3

Estas nuevas seis mujeres estarán toda la semana en la votación del público, hasta que una de ellas resulte ganadora. Estas son las cualidades y las cosas por resaltar de cada una de las aspirantes:

Luisa Cortina: es creadora de contenido digital y uno de sus objetivos es ponerle picante al reality con su temperamento, pues es una mujer muy dominante. Luisa asegura que no pasará desapercibida y aclaró que no soporta la hipocresía ni la falsedad. De igual forma, dejó claro que no es fácil convivir con ella.

Tatana Mejía: la también creadora afirmó que podría ser la cuota de alegría y chispa que necesita la casa. Tatana aseguró que si logra entrar, el silencio nunca estará presente, pues ama las conversaciones, el humor y la autenticidad.

Laura Jiménez: siendo también creadora de contenido, Laura pretende romper los estereotipos de las redes y mostrar que es una mujer real, transparente y con mucho carácter. Dejó ver que es una persona calmada que le huye a los problemas, pero si le colman la paciencia, saca su lado más fuerte.

Angélica Sierra: es cantante de música norteña y quiere mostrar su lado más real. Llega dispuesta a demostrar que además de talento, tiene alegría, chispa y corazón.

Cuca Caicedo: la presentadora y creadora de contenido llega dispuesta a poner orden y mucha verdad. Afirma que en la casa falta alguien real, una persona que sepa poner límites y transformar el veneno en medicina. Dice que tiene un carácter fuerte, pero también un corazón grande que no tolerará la injusticia.