Estas son las seis nuevas mujeres aspirantes para ‘La casa de los famosos Colombia 3′; prometen picante y no dejarse de nadie
Hay desde creadoras de contenido, hasta cantantes y deportistas en la lista.
La casa de los famosos sigue tomando forma, pues semana a semana se han ido confirmando los nuevos participantes para la tercera temporada, la cual podría dar inicio a comienzos del año 2026.
Desde el pasado lunes 20 de octubre iniciaron las votaciones para que los televidentes y seguidores de este formato puedan elegir quien es el mejor opcionado para ingresar a la casa más famosa de Colombia.
Los grupos de aspirantes se han dividido entre hombres y mujeres, y de esta forma ya se han confirmado dos hombres y una mujer.
El primer confirmado fue el polémico influencer Nicolás Arrieta, la segunda persona en hacer parte del formato es la cantante y creadora Alexa Torrex y el tercer participante es Esteban ‘Tebi’ Bernal, influencer fitness y exparticipante del programa Guerreros.
Cuarto grupo de aspirantes a La casa de los famosos 3
Estas nuevas seis mujeres estarán toda la semana en la votación del público, hasta que una de ellas resulte ganadora. Estas son las cualidades y las cosas por resaltar de cada una de las aspirantes:
- Luisa Cortina: es creadora de contenido digital y uno de sus objetivos es ponerle picante al reality con su temperamento, pues es una mujer muy dominante. Luisa asegura que no pasará desapercibida y aclaró que no soporta la hipocresía ni la falsedad. De igual forma, dejó claro que no es fácil convivir con ella.
- Tatana Mejía: la también creadora afirmó que podría ser la cuota de alegría y chispa que necesita la casa. Tatana aseguró que si logra entrar, el silencio nunca estará presente, pues ama las conversaciones, el humor y la autenticidad.
- Laura Jiménez: siendo también creadora de contenido, Laura pretende romper los estereotipos de las redes y mostrar que es una mujer real, transparente y con mucho carácter. Dejó ver que es una persona calmada que le huye a los problemas, pero si le colman la paciencia, saca su lado más fuerte.
- Angélica Sierra: es cantante de música norteña y quiere mostrar su lado más real. Llega dispuesta a demostrar que además de talento, tiene alegría, chispa y corazón.
- Cuca Caicedo: la presentadora y creadora de contenido llega dispuesta a poner orden y mucha verdad. Afirma que en la casa falta alguien real, una persona que sepa poner límites y transformar el veneno en medicina. Dice que tiene un carácter fuerte, pero también un corazón grande que no tolerará la injusticia.
- Daniela Henao: es deportista y ve La casa de los famosos como un reto personal y una oportunidad para mostrarse tal como es, diferente, auténtica y sin miedo a pensar distinto. Quiere que el público conozca su esencia, esa mezcla de nobleza y carácter que la define. Aunque busca conectar y llevarse bien con todos, también sabe cuándo poner límites y jugar con estrategia si la situación lo amerita.