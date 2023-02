Estefanía Borge padeció una grave enfermedad que casi la lleva a la muerte

Estefanía Borge es recordada por muchos como una de las actrices colombianas más queridas de la televisión. Su paso por novelas como El Joe, La Leyenda y Sala de Urgencias 2 han hecho que muchos admiren su talento para la actuación.

Estefanía Borge contrajo matrimonio hace unos meses. - Foto: Instagram @laupantoja

Sin embargo, desde hace unos años Borge se ha caracterizado por su estilo de vida más que por su trabajo frente a las cámaras, pues varios de sus seguidores admiran su disciplina, sus rutinas de ejercicio y sus recetas de alimentación saludable.

Este estilo de vida de la cartagenera ha definido muchos aspectos de su forma de ser, lo que muchos no saben es que la actriz llegó a ello porque su salud se lo pedía. En entrevista con el programa Lo Sé Todo, Estefanía Borge habló de varios detalles íntimos de su vida y uno de ellos fue el más grave.

La actriz confesó que sufrió de una enfermedad llamada amorfa esclerodermia. Al tenerla, su cuerpo no tenía la capacidad de producir colágeno sino que lo absorbe, generando problemas como afectación al sistema inmunológico y parálisis en todo el cuerpo.

Por esto, los expertos le dijeron a Estefanía que máximo tenía un año de vida, pero la tenacidad de la actriz hizo que ella entendiera que la muerte no era una opción, en especial porque debía cuidar de su hija Sofía.

“Morirme no era una posibilidad para mí, debía estar para mi hija Sofía, inicié tratamiento por unos años, pero este no funcionó mucho. Me hacía sentir peor. Empecé un viaje interior que me condujo al encuentro conmigo misma, cambié sin querer queriendo a una alimentación sana, con rutinas de ejercicio y meditación que me ayudaron a recuperar mi vitalidad”, sostuvo.

“Aprendí que la comida, las actividades, la compañía y los pensamientos te pueden llevar a una sanación absoluta. Puedo dar testimonio de esto, estoy totalmente curada”, indicó.

Así lo afirmó la actriz y en ello se ha dejado ver en sus redes sociales, donde tiene más de un millón de seguidores, y su contenido es en gran parte de rutinas de ejercicio y recetas de comida saludable. Cabe recordar que Estefanía Borge fue una de las participantes de MasterChef Celebrity Colombia y allí se lució con sus preparaciones.

Estefanía Borge reveló detalles de su dura enfermedad. - Foto: Captura de pantallas de instagram / @estefiborge

Ana Karina Soto tuvo que ser hospitalizada: “No tengo idea de qué va a pasar”

Ana Karina Soto se convirtió en una de las presentadoras de entretenimiento más conocidas de la televisión nacional, debido a su amplia trayectoria en los medios de comunicación desde que participó en Protagonistas de Novela. Su trabajo la catapultó a la fama nacional, ganando cariño y aprecio de varios televidentes, quienes aplauden su talento frente a las cámaras.

La cucuteña es una reconocida presentadora de Colombia. Foto: Instagram @karylamas - Foto: Foto: Instagram @karylamas

La presentadora de televisión llamó la atención de los curiosos con una serie de contenidos en los que se mostró sobre una cama de hospital, mientras recibía atención médica. La colombiana indicó que había sido internada por una serie de malestares que le afectaron su salud.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ana Karina Soto reveló que tuvo que ir a un centro médico debido a un fuerte dolor que tenía y que le estaba generando bastante incomodidad. La presentadora contó que se trataba de cálculos renales, los cuales serían examinados por los especialistas.

La presentadora fue hospitalizada por cálculos renales. - Foto: Instagram @karylamas

“Buenos días a todos, buen día. Muy buenos días para todos, que no se pierdan las buenas costumbres… hay mucha gente que me escribe como: ‘Bueno, ¿y el saludito qué?’”, dijo al inicio del contenido.

Según relató la integrante de Buen día, Colombia, mientras se encontraba en el hospital le comenzó un insoportable dolor en las piernas, por lo que recurrió a pedir ayuda a las enfermeras para que le dieran algún medicamento para esa sensación.

“Anoche me dio un dolor de piernas, pero impresionante, como si hubiera corrido la media maratón. Y yo dije: ‘bueno, entonces, ¿pasamos del dolor de cálculos al dolor de pierna?’ Y es que era insoportable. Me tocó decirles a las enfermeras para que me dieran dos pastillitas”, comentó en el clip.

Al entrar en detalles sobre su paso por el centro médico, Soto agregó que tuvo que ser internada también por una infección urinaria, la cual estaba siendo tratada con antibióticos. Sin embargo, en un resultado de examen se observó que la bacteria estaba haciendo resistencia, por lo que tendría que quedarse más días.

“Reporte… Yo les conté que me tuvieron que hospitalizar por cálculos en los riñones y una infección urinaria. Pues resulta que en el urocultivo salió que la bacteria era muy fuerte y que estaba haciendo resistencia a los antibióticos que me estaban poniendo. Entonces por eso me toca quedarme más días acá en la clínica, vamos a esperar a ver qué pasa, porque ya me pusieron un nuevo medicamento, un antibiótico más fuerte, esperemos que ese si funcione, que reaccione bien mi cuerpo, gracias a los que me mandaron los mensajitos”, agregó en su post.

La colombiana afirmó que les agradecía a todos aquellos que le comentaron su experiencia con los cálculos renales, que se preocuparon por ella y que intentaron estar pendientes de su salud. En uno de los videos dejó claro que estaría informando sobre su proceso, ya que no tenía ni idea de cuál sería el siguiente paso para recuperarse del todo.

La presentadora y exprotagonista también agregó que su papá y su hermana la estaban visitando, puesto que su pareja sentimental, Alejandro Aguilar, había tenido que hacer un viaje y no pudo estar a su lado en aquel momento.

“Pronto les daré noticias si me dan de alta, si vuelvo a los programas, si voy a estar en la casita, no tengo ni idea de qué va a pasar, pero por lo pronto afortunadamente me han consentido acá en la clínica, ya por aquí llegó mi papito y mi hermanita a hacerme visita”, dijo al final, donde se mostró animada y optimista para recuperarse completamente de esta infección y aquel malestar.