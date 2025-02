Exponen pasado de Peluche en redes sociales y dejan en evidencia particular detalle: “Vive de eso”

Sin embargo, Peluche no escapó de las redes sociales y algunos usuarios han sacado a relucir contenidos de su pasado, los cuales muestran cómo se veía años atrás, precisamente mientras participaba en algunos realities de la televisión . En estas publicaciones se reafirmó que era muy similar al trabajo de Sebastián Tamayo, quien había llegado a otros formatos similares.

Se trató de La agencia: batalla de modelos , el cual contó con el trabajo de Carolina Castro, Catalina Maya y Belky Arizala, quienes analizaban a los aspirantes, de manera que forjaban un contrato a sus grupos y así competían hasta el final. En el caso de Peluche, su preparación no fue suficiente, quedándose por fuera al no convencer a las líderes de los equipos.

Pero la vez que Mateo (peluche) intentó entrar a un reality de modelaje y le dijeron que no. Es como Sebastián Tamayo, chico reality que quiere estar en todo. #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/Pew3xomh9N

“Yo vi ese programa y ni enterada de Mateo ahí jajajajaja Pero la verdad si se presentaba como está ahora, tal vez si pasaba”; “Si la gente supiera que justamente de eso viven cómodamente en otros países aquí no se los juzgaría tanto”; “Pero Meli también ha estado en varios realities, con este es el tercero, no le veo nada de malo”; “¿Qué tiene de malo? Vive de eso, pues”, “En verdad que hay gente que vive de los realities”; “Es trabajo, ¿si usted no tiene trabajo, se queda en la casa esperando?”, comentaron.