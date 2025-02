Con tierno beso: así fue la reconciliación de Norma y Peluche en ‘La casa de los famosos’

Hace tres semanas, 24 de las celebridades más importantes del país entraron a La casa de los famosos Colombia con el sueño de convertirse en los ganadores de la segunda temporada del reality el Canal RCN. Las estrellas que aceptaron el reto abandonaron su cotidianidad, proyectos laborales y familiares, con el objetivo de permanecer encerrados mientras son grabados 24/7 por más de 60 cámaras que fueron instaladas en el set.

Esto ha permitido que se generen algunas relaciones de amistad e incluso amorosas entre algunos de los participantes, ya que han logrado conectar con sus personalidades y maneras de ver el mundo.

Se han creado algunos romances dentro del 'reality'. | Foto: Instagram @ lacasadelosfamososcolombia1

Uno de los romances que más ha llamado la atención es el de Norma Nivia y Peluche, pues aunque tienen algunas diferencias, han sabido entenderse a través de profundas conversaciones, desarrollando sentimientos por el otro.

No obstante, hace poco tuvieron una discusión luego de que Peluche, con el resto de sus compañeros, bailaran sin camisa alrededor Yana Karpova, la nueva participante de La casa de los famosos, situación que causó un gran disgusto en Norma Nivia.

“Ustedes cogen a la nueva, con la que ni siquiera tienen confianza ni nada, entonces, parce, ¿eso es en serio? No lleva ni dos días acá esta pelada, entonces, ustedes qué van a saber. Si hubiera sido con Yaya, no me pongo brava, si hubiera sido con Melissa, no me pongo así. Yo estoy segura de que con ninguna me hubiera sentido incómoda, pero ustedes tenían que agarrar a la nueva, como si fueran unos ‘culicagados’ y cagones de colegio, no tienen madurez”, dijo en medio del desconcierto que le generó la situación.

Peluche y Norma Nivia discutieron dentro de 'La casa de los famosos'. | Foto: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Tratando de remediar lo sucedido, Peluche aceptó su responsabilidad y le pidió perdón a la reconocida actriz: “También fue bonito, y es algo que les dije a los muchachos, que en medio de todo lo que me pasó, me dijiste que te gustaba”.

A lo que Norma le respondió: “Tal vez no me había dado cuenta hasta hoy que me sentí incómoda”.

Para dar por terminada la discusión, se dieron un tierno beso que fue captado por las cámaras, lo que generó la emoción de miles de personas en redes sociales que están a la espera de que formalicen la relación con el paso de las semanas dentro del reality.