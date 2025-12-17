Exrepresentante del DJ Avicii hace inesperada jugada y toma acciones contra la familia del artista fallecido

Un exrepresentante del famoso DJ sueco Avicii declaró el martes que había iniciado acciones legales para corregir la “información pública” relativa a su supuesta influencia en el suicidio del difunto artista.

La partida del reconocido productor musical estremeció al mundo en 2018, desatando una serie de investigaciones y especulaciones sobre lo que pudo suceder en ese entonces.

En una publicación de Instagram, Arash “Ash” Pournouri afirmó que había emprendido acciones legales en Suecia “únicamente para aclarar los hechos”.

El diario noruego Dagens Naeringsliv indicó que las demandas estaban dirigidas contra varias empresas relacionadas con Avicii, cuyo nombre real era Tim Bergling, y que ahora están controladas por la familia del artista.

Avicii, que colaboró con estrellas como Madonna y Coldplay, fue uno de los primeros DJ en abrirse paso en el mercado de masas con sus éxitos Wake Me Up y Levels.

Fue hallado muerto el 20 de abril de 2018 en Mascate, la capital de Omán, donde se encontraba de vacaciones con unos amigos.

En una carta abierta publicada varios días después de su muerte, su familia dijo que Bergling “quería paz” y “no podía seguir adelante”.

Avicii no había ocultado sus problemas de salud, entre ellos una pancreatitis, provocada en parte por el consumo excesivo de alcohol relacionado con su ritmo de vida festivo.

Su muerte abrió un debate sobre el impacto que las giras y la fama pueden tener en la salud mental de los artistas.

Pournouri afirma que un documental de 2017 y dos libros lo retrataron erróneamente como uno de los responsables del deterioro de la salud mental de Bergling al presionar al artista para que continuara con las giras.

Los dos tomaron caminos separados a finales de 2016.

“Me culparon y juzgaron públicamente por cosas que no hice”, declaró Pournouri en Instagram.

Pournouri subrayó que la demanda no se presentó con fines lucrativos y que cualquier indemnización por daños y perjuicios se destinaría a “causas benéficas”.

*Con información de AFP