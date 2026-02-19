Famoso productor de ‘La casa de los famosos 3′ estalló por jugada en contra del programa: “Me limpio el c… y me queda sucio"

La casa de los famosos Colombia sigue en su tercera temporada, entregando una serie de situaciones complejas y polémicas cada noche. El formato 24/7 permitió conocer a cada celebridad, llevando a que el público tomara partido dentro del juego.

Uno de los temas que más causó alboroto fue el de la discusión entre Juanda Caribe y Alexa Torrex, quienes, por un gesto, vivieron un fuerte cruce que detonó peleas y comentarios entre sus compañeros.

Este tema se salió de control, llevando a curiosos y televidentes a comentar en las cuentas de las marcas que trabajan con La casa de los famosos 3 para que retiraran el apoyo por culpa del creador de contenido.

Esposa de Juanda Caribe se pronunció tras cruda polémica en ‘La casa de los famosos 3′: “Las pruebas se transforman”

Estas acciones incomodaron a Roberto Velásquez, productor del reality, quien no dudó en estallar y expresar su sentir, asegurando que esta clase de conductas estaban fuera de todo.

Tras leer un comentario, el también locutor de ¿Qué hay pa’ dañar? reaccionó a lo que estaba pasando en plataformas digitales, apuntando a que no veía necesario recurrir a comportamientos de este tipo para proteger a participantes.

“Ojalá todos entendieran que no es una guerra, pero no creo. Ahora hay un ‘fandom’ loco por ahí escribiéndole a las marcas y, con eso, lo único que uno da por descontado es porque temen que su participante vaya a salir y, como no tienen nada más para hacer, entonces lo que empiezan es a jod&%$”, comentó.

Su compañero de mesa afirmó que le estaban escribiendo a su familia y pareja sentimental, pero esto no afectaba de ninguna manera, precisamente porque no se dejaban llevar por lo que ocurría en el juego.

A esto, Roberto Velásquez contestó fuerte, señalando que no le importaba en lo más mínimo lo que le decían, utilizando una expresión bastante pesada y directa.

“La verdad, les digo, en mi caso personal me limpio el c… y me queda sucio, entonces cuando es por malicia y por dañar, no tengo mucho por decir“, concluyó su intervención.