Famoso productor de ‘La casa de los famosos 3′ estalló por jugada en contra del programa: “Me limpio el c… y me queda sucio"

Roberto Velásquez respondió a quienes querían afectar al reality por las polémicas dentro de la convivencia.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

19 de febrero de 2026, 12:00 p. m.
Roberto Velásquez, productor de 'La casa de los famosos'.
Roberto Velásquez, productor de 'La casa de los famosos'.

La casa de los famosos Colombia sigue en su tercera temporada, entregando una serie de situaciones complejas y polémicas cada noche. El formato 24/7 permitió conocer a cada celebridad, llevando a que el público tomara partido dentro del juego.

Uno de los temas que más causó alboroto fue el de la discusión entre Juanda Caribe y Alexa Torrex, quienes, por un gesto, vivieron un fuerte cruce que detonó peleas y comentarios entre sus compañeros.

Este tema se salió de control, llevando a curiosos y televidentes a comentar en las cuentas de las marcas que trabajan con La casa de los famosos 3 para que retiraran el apoyo por culpa del creador de contenido.

Esposa de Juanda Caribe se pronunció tras cruda polémica en ‘La casa de los famosos 3′: “Las pruebas se transforman”

Estas acciones incomodaron a Roberto Velásquez, productor del reality, quien no dudó en estallar y expresar su sentir, asegurando que esta clase de conductas estaban fuera de todo.

Tras leer un comentario, el también locutor de ¿Qué hay pa’ dañar? reaccionó a lo que estaba pasando en plataformas digitales, apuntando a que no veía necesario recurrir a comportamientos de este tipo para proteger a participantes.

“Ojalá todos entendieran que no es una guerra, pero no creo. Ahora hay un ‘fandom’ loco por ahí escribiéndole a las marcas y, con eso, lo único que uno da por descontado es porque temen que su participante vaya a salir y, como no tienen nada más para hacer, entonces lo que empiezan es a jod&%$”, comentó.

Su compañero de mesa afirmó que le estaban escribiendo a su familia y pareja sentimental, pero esto no afectaba de ninguna manera, precisamente porque no se dejaban llevar por lo que ocurría en el juego.

A esto, Roberto Velásquez contestó fuerte, señalando que no le importaba en lo más mínimo lo que le decían, utilizando una expresión bastante pesada y directa.

La verdad, les digo, en mi caso personal me limpio el c… y me queda sucio, entonces cuando es por malicia y por dañar, no tengo mucho por decir“, concluyó su intervención.

