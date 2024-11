Fan de Mago de Oz recibió inesperada sorpresa de un hombre tras perder su prótesis en Rock al Parque: esta es su historia

Al lograr su objetivo, el hombre busca al dueño de la prótesis y graba su emotiva reacción, en medio de sonrisas y gritos de alegría expresando: “¡No, no! Qué crack, qué genial. Yes, gracias Mago de Oz”.

Enseguida, el asistente que tuvo este noble gesto, le preguntó al joven su nombre y él terminó revelando por qué perdió su prótesis en el evento. “Me llamo Daniel, tengo 24 años, me gocé el concierto pero me quité la prótesis porque estaba muy lejos (del escenario)”.

Según relató el joven, al saltar en medio de la multitud con la prótesis en una de sus manos recibió ayuda para ver a su banda favorita de cerca, pero después se extravió. “Esta pierna vale oro. Dios mío, no sé, no me vuelvo a poner esta pierna, ahora es de enmarcar, es un trofeo”, expresó.

Además, en diálogo con Noticias Caracol, explicó por qué debe usar una prótesis: “Yo nací con una malformación congénita; mi pierna no me crecía a diferencia de como yo crecía. Me tocó utilizar un zapato con plataforma para poder caminar y me lastimaba mucho y me la tuve que amputar como a los cuatro años. Desde chiquitico ya estaba acostumbrado a andar con la prótesis y con las muletas; la dominé a la perfección”.