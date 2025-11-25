Suscribirse

Fátima Bosch, nueva Miss Universe, confesó las dos enfermedades por las que le hicieron bullying

La nueva soberana de la belleza atravesó difíciles situaciones por sus condiciones.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

25 de noviembre de 2025, 1:06 p. m.
Estas son las enfermedades que tiene la nueva Miss Universe, Fátima Bosch.
Estas son las condiciones que tiene la nueva Miss Universe, Fátima Bosch. | Foto: Instagram: @fatimaboschfdz

La edición número 74 de Miss Jniverse, el certamen de belleza más importante a nivel el mundial, se llevó a cabo en la noche del pasado jueves 20 de noviembre.

Luego de una apretada agenda, 30 concursantes de 130 llegaron a la gran velada de elección y coronación. Tras varios desfiles en traje típico, de vestido de baño y gala, los jurados tomaron una decisión y se afirmó que Fátima Bosch, representante de México, se convertía en la nueva soberana de la belleza.

La representante de México se coronó como la ganadora en Miss Universe 2025.
La representante de México se coronó ganadora en Miss Universe 2025. | Foto: Instagram @fatimaboschfdz

Luego de que la ex Miss Universe Victoria Kjaer, de Dinamarca, le entregará la corona, salieron a la luz diferentes polémicas acerca de su victoria, sobre todo las infundadas por Omar Harfouch, jurado del certamen que renunció días antes de la final debido a presuntas irregularidades.

Contexto: Esta sería la alta suma de dinero que Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, recibiría mensualmente

Estas son las enfermedades que tiene Fátima Bosch

Muchas personas alrededor del mundo se han interesado por conocer más acerca de la nueva soberana de la belleza.

Además de poseer atributos, carisma, amabilidad y una gran inteligencia, ha llamado la atención que la nueva Miss Universe tiene dos condiciones que pueden llegar a ser bastante comunes.

Según recordaron medios mexicanos en el momento de que Fátima Bosch ganó el certamen, fue víctima de bullying en su adolescencia, producto de problemas de aprendizaje debido a las condiciones que sufre: Transtorno de déficit de atención e Hiperactividad (TDAH) y dislexia.

Fátima Bosch, nueva Miss Universe 2025.
Fátima Bosch, nueva Miss Universe 2025. | Foto: Foto: tomada de redes

De acuerdo con el portal médico Mayo Clinic, el TDAH afecta más que todo a los niños e incluye “dificultad para prestar atención, ser hiperactvo y ser impulsivo”.

De igual manera, el mismo portal afirma que la dislexia es un trastorno del aprendizaje que consiste “en la dificultad en la lectura debido a inconvenientes para identificar los sonidos del habla y aprender a relacionarlos con las letras y las palabras”.

Contexto: ¿Parece otra? Así se ve Fátima Bosch, la nueva Miss Universe, sin una gota de maquillaje; fotos dejan en evidencia el antes y el después.

Hace unos meses, Fátima Bosch concedió una entrevista para Telereportaje, al periodista Emmanuel Sibilla Oropesa, y allí afirmó que es una persona neurodivergente debido a estas dos condiciones que tiene.

Si bien este término no es científico, sí se suele usar para referirse a personas que tienen un desarrollo del cerebro distinto al de los demás.

La mexicana vivió desafortunado momento en medio de uno de los eventos de preparación de Miss Universe 2025.
Fátima Bosch, nueva Miss Universe 2025. | Foto: Instagram @fatimaboschfdz

En la misma conversación, Fátima afirmó que siempre tuvo el apoyo de su familia, y que gracias a esto supo cómo lidiar con esto para que el bullying no le afectara su estado de ánimo ni su vida.

Para ella, muchas cosas eran diferentes y aseguró que en una sola tarea, ella podía demorar incluso hasta dos horas, cuando otras niñas se tardaban cinco minutos.

