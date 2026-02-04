Gente

Francia Márquez habló de Johanna Fadul y dejó en evidencia su molestia por comentario racista: “Es una forma de violencia y es un delito”

La vicepresidenta publicó un trino en el que dejó claro todo lo que piensa sobre esta polémica que hoy sacude al país.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

4 de febrero de 2026, 2:38 p. m.
Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, se pronunció por comentario de Johanna Fadul.
Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, se pronunció por comentario de Johanna Fadul. Foto: Montaje SEMANA | Getty Images - Canal RCN

La casa de los famosos Colombia terminó envuelta en una controversia luego del más reciente posicionamiento y gala de eliminación.

Nicolás Arrieta dijo que el comentario racista de Johanna Fadul fue una “estupidez” y habló de la expulsión: “El castigo es acorde”

El momento tenso dentro de la casa más famosa de Colombia se dio cuando Johanna Fadul se paró frente a Campanita y lanzó un comentario que muchos calificaron como un ataque racista.

Las palabras de la actriz causaron incomodidad inmediata entre los participantes y también entre los seguidores del reality.

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel”, dijo Fadul, desatando la polémica.

Gente

A reconocido cantante colombiano casi le vacían la cuenta bancaria; denunció nueva y delicada modalidad de estafa

Gente

“Siento que hay manipulación”: Hermano de Johanna Fadul no se guardó nada y criticó expulsión de la actriz de ‘La casa de los famosos’

Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy miércoles, 4 de febrero

Gente

Horóscopo y predicciones para este miércoles 4 de febrero, según Nana Calistar

Gente

Esposo de Johanna Fadul reaccionó a su expulsión de ‘La casa de los famosos’; fue contundente

Gente

Carlos Torres reveló el acoso que sufrió por parte de una fan; tomó una drástica decisión

Gente

El duro testimonio de Marcelo Cezán: confesó que atravesó pensamientos autodestructivos

Gente

Director de ‘Noticias RCN’ se pronunció por polémico comentario de Johanna Fadul en ‘La casa de los famosos 3′: “Es absurdo”

Gente

Nicolás Arrieta dijo que el comentario racista de Johanna Fadul fue una “estupidez” y habló de la expulsión: “El castigo es acorde”

Gente

Johanna Fadul hizo su primera aparición tras ser expulsada de ‘La casa de los famosos 3′ tras polémico comentario

Johanna Fadul
Johanna Fadul fue expulsada del programa. Foto: Instagram @johannafadul

Francia Márquez habló del comentario racista de Johanna Fadul

Desde que esto sucedió, llovieron críticas por el tono ofensivo del comentario que se dijo al aire. Además, el tema fue comentado por otros concursantes, figuras públicas, presentadores e incluso por la vicepresidenta del país, Francia Márquez.

“Rechazo enfáticamente lo ocurrido en el programa La casa de los famosos […] Es inaceptable y profundamente doloroso ver cómo se reproducen expresiones de racismo en un espacio de televisión nacional”, escribió inicialmente en el trino publicado en su cuenta oficial de X.

La vicepresidenta hizo referencia a la lucha constante que viven las personas afro en el país contra el racismo y contra quienes estigmatizan y relacionan el color de piel oscuro con cosas negativas.

“Quienes hemos padecido el racismo sabemos que no es un hecho aislado ni una simple palabra mal dicha: es una herida que se abre todos los días y contra la cual luchamos de manera permanente. El racismo estructural no es una opinión ni un show. Es una forma de violencia y es un delito, tipificado por la ley colombiana”, añadió.

Ola de indignación contra Johanna Fadul por ataque a 'Campanita'
Ola de indignación contra Johanna Fadul por ataque a 'Campanita'. Foto: x

Por último, dio una reflexión de lo que como ciudadanía se debería trabajar: “Como sociedad tenemos la responsabilidad de no normalizar el racismo, y de trabajar sin descanso para erradicar esta práctica deshumanizante”, concluyó.

Palabras de disculpas de Johanna Fadul en ‘La casa de los famosos’

Antes de que ‘El jefe’ aplicara la sanción máxima de la competencia a la actriz, Fadul se tomó un momento que le brindaron los presentadores para pedir perdón ante Colombia y sus excompañeros del reality.

“Jamás fue la intención. Básicamente, es pedir perdón porque detrás de la actriz que ve la gente hay un ser humano que se equivoca. Para mí todos somos iguales. Gracias de verdad por el espacio, porque también es decirle a Colombia que no está bien, que vale la pena arrepentirse, vale la pena caer en cuenta de los errores, vale la pena aprender de ellos y en eso estoy. Seguramente esta situación no solamente es un aprendizaje para mí, sino quizá para muchas personas. Igual le pido perdón a la casa si también se sintieron ofendidos por algo, que quizá no utilicé bien las palabras correctas para decir lo que quería decir”, dijo minutos antes de abandonar la casa.

Más de Gente

Bako, cantante de The Mills.

A reconocido cantante colombiano casi le vacían la cuenta bancaria; denunció nueva y delicada modalidad de estafa

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, se pronunció por comentario racista de Johanna Fadul.

Francia Márquez habló de Johanna Fadul y dejó en evidencia su molestia por comentario racista: “Es una forma de violencia y es un delito”

Hermano de Johanna Fadul se pronunció por comentario racista que dijo a participante en 'La casa de los famosos 3'.

“Siento que hay manipulación”: Hermano de Johanna Fadul no se guardó nada y criticó expulsión de la actriz de ‘La casa de los famosos’

Niño Prodigio: predicciones para los 12 signos.

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy miércoles, 4 de febrero

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo y predicciones para este miércoles 4 de febrero, según Nana Calistar

Así reaccionó el esposo de Johanna Fadul a su expulsión de 'La casa de los famosos'.

Esposo de Johanna Fadul reaccionó a su expulsión de ‘La casa de los famosos’; fue contundente

Carlos Torres

Carlos Torres reveló el acoso que sufrió por parte de una fan; tomó una drástica decisión

El presentador se conmovió al ver la presentación de la invitada a Bravíssimo.

El duro testimonio de Marcelo Cezán: confesó que atravesó pensamientos autodestructivos

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.

Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 4 de febrero

La reciente eliminada de 'La casa de los famosos Colombia' reaccionó a la muerte del cantante de música popular.

“Traumático”: Sofía Jaramillo reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez tras salir de ‘La casa de los famosos’

Noticias Destacadas