Johanna Fadul reaccionó a supuesta infidelidad de Juanse Quintero: “Ya le revisé el celular”

En la noche del sábado 7 de marzo, Juanse Quintero y los demás integrantes de Hombres a la plancha llegaron a La casa de los famosos Colombia para celebrar con las celebridades de un espacio de fiesta e integración.

Fue en medio de la velada que Beba de la Cruz se alejó del resto de las estrellas junto a Mariana Zapata, con el fin de revelarle información con respecto a los invitados.

Aunque intentaron hablar en clave y evitar ser escuchadas por los micrófonos, los seguidores de la producción identificaron que la mujer quería dar a conocer que Juanse Quintero, esposo de la exparticipante Johanna Fadul, le habría estado enviando algunos mensajes privados por medio de su cuenta de Instagram.

La reacción de Johanna Fadul a la revelación de Beba en ‘La casa de los famosos Colombia’

Luego de que se viralizara el video del momento exacto en el que Beba hizo la confesión, Johanna Fadul, quien fue expulsada de la actual temporada, se manifestó por medio de sus redes sociales y bromeó sobre la situación.

“Ya le revisé el celular a Juanse, mis amores, ¿quieren chisme? (…) Ay, lo que le espera al bello durmiente (…) Esto se destapó. Bueno, pues, amor, ahora si delante de las cámaras y de toda Colombia, usted me va a explicar: ¿Cuál es la huevon*@# con Beba? ¿Qué es lo que tiene que decir?“, le preguntó a Juanse mientras lo despertaba entrando a la habitación.

Foto: Instagram @johannafadul

En medio de la situación, Juanse desbloqueó su celular, buscó a Beba en su cuenta y le demostró a Johanna que no ha tenido ningún tipo de comunicación con quien fue su compañera.

Finalmente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia publicó una captura de pantalla en la que dejó ver el reciente mensaje que le envió a Beba, el cual generó risas entre su comunidad digital.

“Bebita, ¿puedo estar con mi marido hoy? Préstamelo”, escribió.