Gente

Maiker rompió el silencio en SEMANA y reveló cómo es su actual relación con Johanna Fadul

El exparticipante de ‘La casa de los famosos 3′ opinó sobre la reacción de la actriz a su salida.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

24 de febrero de 2026, 10:50 p. m.
Maiker y Johanna Fadul, exparticipantes de 'La casa de los famosos Colombia 3'.
Maiker y Johanna Fadul, exparticipantes de 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Una de las nuevas dinámicas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia dejó a Maiker por fuera de la competencia, luego de haber sido seleccionado como “el mueble” del reality.

Su salida generó una fuerte polémica en redes sociales, pues miles de sus seguidores se mostraron en contra de la decisión y destacaron el trabajo que logró hacer el creador de contenido tras su paso por el programa del Canal RCN.

Sin embargo, muchos otros manifestaron emoción, ya que no estuvieron de acuerdo con la actitud que tuvo con Johanna Fadul tras la polémica por el comentario racista que le hizo a Campanita en medio de un posicionamiento.

Esto se debió a que, horas después de lo ocurrido, la reconocida actriz quiso pedirle disculpas y entablar una conversación con el fin de arreglar la situación. Sin embargo, debido a la molestia que sintió en el momento, el influencer se negó a la solicitud.

Gente

Nicolás Arrieta reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez tras su salida de ‘La casa de los famosos’

Gente

Walter Mercado reveló los números para ganar la lotería el 25 de febrero, cifras para los 12 signos

Gente

La razón por la que el ‘After Show’ saldría del aire; este sería el programa que lo reemplaza

Música

Morat rompió importante récord en Latinoamérica y España; estos son los conciertos vendidos para 2026

Gente

¿Quién es la ‘influencer’ señalada de “traicionar” al Mencho?

Gente

“El salario no se mendiga”: la cruda denuncia de Marcela Gallego por falta de pago en obra de teatro. SEMANA revela nuevos detalles

Gente

“Me levanté y me dio un susto”: las razones detrás del radical cambio de ‘look’ de Maluma que genera conmoción entre sus fans

Gente

Melissa Gate regresó a ‘La casa de los famosos’ con importante poder; video es tendencia

Gente

Candente momento entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz; Juancho Arango les interrumpió la noche apasionada

Gente

Polémico comentario de Juanda Caribe en medio de rumores de supuesta crisis con su pareja: “No pasaba hambre”

Tras su eliminación, Maiker habló con SEMANA y confesó cómo se siente actualmente con la situación y si llegaría a hablar con Johanna Fadul en un futuro.

Maiker reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez; habló tras salir de ‘La casa de los famosos’

“Yo realmente no tengo asperezas para nada. En su momento, cuando estuvimos dentro, le dije que por el respeto que le tenía, no quería hablar con ella, porque no quería hablar desde el enojo, no quería hablar con ira, no quería que mis palabras perdieran el peso y la validez de la situación, que era más importante aún”, manifestó.

Además, reveló la verdadera razón por la que se mantuvo distante de Johanna en las horas posteriores a la polémica y dejó ver la importancia que le dio a la reacción y al apoyo que recibió Campanita.

Johanna Fadul reacciona a la eliminación de Maiker y revive polémica por su expulsión
Johanna Fadul reacciona a la eliminación de Maiker y revive polémica por su expulsión Foto: x

“No quería ni que ella ni yo fuéramos el foco, sino que el foco principal siempre fuera Campanita. Eso es lo que yo quería. Entonces, sabía que en algún momento íbamos a hablar, pero no sabíamos ninguno que fuera su salida fuera de esa manera tan rápida. Tampoco se dio el espacio para hablar de verdad de la situación”, indicó.

Finalmente, habló de la reacción de Johanna Fadul cuando él fue eliminado, pues la exparticipante del reality subió videos a sus redes sociales celebrando la decisión de Colombia.

Melissa Gate regresó a ‘La casa de los famosos’ con importante poder; video es tendencia

“Ahora que salí, he visto sus reacciones y tampoco me generan ningún tipo de fastidio, ni malestar, ni nada porque cuando estás afuera, por ejemplo yo ahora, yo ya soy televidente. Yo el día de mañana puedo reaccionar bien si sale alguien, reaccionar mal si sale alguien y tengo la libertad para hacerlo como televidente que me convierto (...) Este programa te lleva a eso, te lleva a que como televidente puedas mostrar las emociones que tengas sin que eso te genere problemas”, dijo.

Más de Gente

Nicolás Arrieta - Yeison Jiménez

Nicolás Arrieta reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez tras su salida de ‘La casa de los famosos’

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina.

Walter Mercado reveló los números para ganar la lotería el 25 de febrero, cifras para los 12 signos

Vicky Berrío y Karen Sevillano están a cargo de la previa y el after show en 'La casa de los famosos 2'.

La razón por la que el ‘After Show’ saldría del aire; este sería el programa que lo reemplaza

Morat confirmó nueva gira en Bogotá; estas son las fechas de los conciertos

Morat rompió importante récord en Latinoamérica y España; estos son los conciertos vendidos para 2026

María Julissa desmiente relación con la muerte de ‘El Mencho’

¿Quién es la ‘influencer’ señalada de “traicionar” al Mencho?

La actriz Marcela Gallego tiene una carrera en la televisión colombiana de más de 40 años. Ha trabajado en programas como El man es Germán, Me llaman lolita y Te la dedico, entre otros.

“El salario no se mendiga”: la cruda denuncia de Marcela Gallego por falta de pago en obra de teatro. SEMANA revela nuevos detalles

Maluma se sincera sobre su radical cambio de 'look'

“Me levanté y me dio un susto”: las razones detrás del radical cambio de ‘look’ de Maluma que genera conmoción entre sus fans

Eric Dane

ELA, la enfermedad que sufrió Eric Dane y que otras celebridades han padecido

Jessica, hermana de Karol G, se pronuncia por delicado tema de su otra hermana, Verónica.

Veronica Giraldo, hermana de Karol G, se fue contra su familia y habló de golpes; Jessica, su otra hermana, se pronunció

Noticias Destacadas