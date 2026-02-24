Maiker rompió el silencio en SEMANA y reveló cómo es su actual relación con Johanna Fadul

Una de las nuevas dinámicas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia dejó a Maiker por fuera de la competencia, luego de haber sido seleccionado como “el mueble” del reality.

Su salida generó una fuerte polémica en redes sociales, pues miles de sus seguidores se mostraron en contra de la decisión y destacaron el trabajo que logró hacer el creador de contenido tras su paso por el programa del Canal RCN.

Sin embargo, muchos otros manifestaron emoción, ya que no estuvieron de acuerdo con la actitud que tuvo con Johanna Fadul tras la polémica por el comentario racista que le hizo a Campanita en medio de un posicionamiento.

Esto se debió a que, horas después de lo ocurrido, la reconocida actriz quiso pedirle disculpas y entablar una conversación con el fin de arreglar la situación. Sin embargo, debido a la molestia que sintió en el momento, el influencer se negó a la solicitud.

Tras su eliminación, Maiker habló con SEMANA y confesó cómo se siente actualmente con la situación y si llegaría a hablar con Johanna Fadul en un futuro.

“Yo realmente no tengo asperezas para nada. En su momento, cuando estuvimos dentro, le dije que por el respeto que le tenía, no quería hablar con ella, porque no quería hablar desde el enojo, no quería hablar con ira, no quería que mis palabras perdieran el peso y la validez de la situación, que era más importante aún”, manifestó.

Además, reveló la verdadera razón por la que se mantuvo distante de Johanna en las horas posteriores a la polémica y dejó ver la importancia que le dio a la reacción y al apoyo que recibió Campanita.

“No quería ni que ella ni yo fuéramos el foco, sino que el foco principal siempre fuera Campanita. Eso es lo que yo quería. Entonces, sabía que en algún momento íbamos a hablar, pero no sabíamos ninguno que fuera su salida fuera de esa manera tan rápida. Tampoco se dio el espacio para hablar de verdad de la situación”, indicó.

Finalmente, habló de la reacción de Johanna Fadul cuando él fue eliminado, pues la exparticipante del reality subió videos a sus redes sociales celebrando la decisión de Colombia.

“Ahora que salí, he visto sus reacciones y tampoco me generan ningún tipo de fastidio, ni malestar, ni nada porque cuando estás afuera, por ejemplo yo ahora, yo ya soy televidente. Yo el día de mañana puedo reaccionar bien si sale alguien, reaccionar mal si sale alguien y tengo la libertad para hacerlo como televidente que me convierto (...) Este programa te lleva a eso, te lleva a que como televidente puedas mostrar las emociones que tengas sin que eso te genere problemas”, dijo.