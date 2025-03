Hija de Gisèle Pelicot desenmascaró a su padre ‘el monstruo de Mazan’ y publicó escabrosos detalles sobre sus crímenes

Desde hace cinco años, Caroline ha intentado reconstruir su vida por medio de una nueva existencia, una en la que el pasado no la siga destruyendo y donde su padre no la aterre, el mismo que la cuidó durante más de 40 años. Dominique fue condenado a 20 años de cárcel el 19 de diciembre de 2024 por los delitos de violación agravada, realización y distribución de imágenes de Gisèle Pelicot, y realización y distribución de imágenes sexuales de su hija y las esposas de sus hijos. Se estima que las agresiones en contra de Gisèle se remontan a 2013. De los 73 hombres que se calcula violaron a la mujer, solo 50 fueron identificados y condenados; 46 fueron declarados culpables de violación, dos culpables por intento de violación y otros dos por agresión sexual. Las penas rondaron entre los tres y los 15 años. La sentencia más alta fue para Romain Vandevelde, un hombre de 63 años que visitó la casa de los Pelicot en seis oportunidades y agredió sexualmente a Gisèle sabiendo que era VIH positivo. Vandevelde no fue el único con este diagnóstico, otro violador también dio positivo para el virus de inmunodeficiencia.