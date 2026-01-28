Gente

Horóscopo chino en febrero: los cambios que traerá su energía y elemento durante el mes

Este nuevo mes trae sorpresas para cada uno de los 12 signos regidos por la energía occidental.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

29 de enero de 2026, 3:43 a. m.
Estas son las recomendaciones para cada uno de los 12 signos.
Estas son las recomendaciones para cada uno de los 12 signos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Febrero se perfila como un período de movimientos importantes dentro del horóscopo chino, pues según expertos en el horóscopo occidental, está marcado por una energía que impulsa transformaciones, replanteamientos y decisiones clave.

El elemento que rige este mes influye directamente en la manera en la que cada signo enfrenta los retos del día a día, desde el ámbito emocional hasta el profesional. Este nuevo ciclo invita a observar con atención los cambios que se presentan y a actuar con mayor conciencia.

Signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en el primer fin de semana de agosto 2025
Horóscopo chino en febrero: los cambios que traerá su energía y elemento durante el mes. Foto: Getty Images

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Durante febrero, la Rata sentirá la necesidad de reorganizar su vida y establecer nuevas prioridades. La energía del mes favorece los inicios, pero recomienda avanzar con prudencia.

Buey (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Buey atraviesa un mes que exige paciencia y constancia. Febrero trae desafíos que pondrán a prueba su disciplina, aunque también abre la puerta a logros sólidos a largo plazo.

Gente

Silvestre Dangond y Luis Díaz se unieron con inesperada publicación; causaron asombro en internet

Gente

Se revelan los posibles números ganadores de la lotería para el 29 de enero, según Walter Mercado

Gente

Shakira conquista Asia: la barranquillera confirma que su gira mundial llegará a Japón tras éxito histórico de ‘Zoo’

Gente

Participantes de ‘La casa de los famosos’ le hicieron la encerrona a Alexa: “Dímelo en la cara”

Gente

¿Adiós a las filas? Vive Claro lanza membresía VIP para conciertos en Bogotá: beneficios y cómo adquirirla

Gente

Aterciopelados hace historia: el emotivo regreso de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago a los Grammy 2026

Gente

Laura Tobón destapó dolorosa situación que vivió en su infancia: “Tengo cierto rencor hacia mi mamá”

Gente

Horóscopo Chino: qué decisiones económicas conviene tomar este miércoles, 28 de enero del 2026

Gente

Los signos del horóscopo chino que ganarían la lotería el fin de semana del 17 y 18 de enero

Gente

Los 3 signos del horóscopo chino que ganarían la lotería el fin de semana del 10, 11 y 12 de enero

Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

La energía de febrero despierta el espíritu aventurero de este signo. El tigre sentirá el impulso de hacer cambios importantes, especialmente en el ámbito laboral.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Para el Conejo, febrero es un mes de introspección y balance emocional. La energía disponible favorece la calma, la reflexión y la búsqueda de armonía.

Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

El Dragón vivirá un mes intenso y lleno de movimiento. Febrero potencia su liderazgo y creatividad, pero también exige actuar con responsabilidad.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

La Serpiente encuentra en febrero un escenario ideal para la planificación. La energía del mes invita a analizar con detenimiento cada paso y a evitar acciones impulsivas.

Estos son los números de la suerte para cada uno de los signos del horóscopo chino.
Horóscopo chino Foto: Getty Images

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Febrero trae una renovación energética para el Caballo. Este signo se sentirá motivado a retomar proyectos y a avanzar con mayor confianza.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Febrero impulsa la creatividad y la expresión emocional, lo que permitirá fortalecer relaciones y encontrar mayor equilibrio interior.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Para el Mono, febrero representa un período de retos intelectuales. La energía exige enfoque y disciplina, especialmente en asuntos laborales.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo enfrenta un mes de ajustes y reorganización. Febrero invita a cerrar ciclos pendientes y a replantear objetivos personales y profesionales con mayor claridad.

Dentro de la complejidad del Horóscopo Chino, hay una fascinante narrativa que sugiere que cuatro signos están destinados a encontrar el tesoro en su camino.
Desde tiempos antiguos, se ha sugerido que la alineación de los astros puede indicar un camino hacia la prosperidad para ciertos signos del zodíaco chino. Foto: Getty Images/iStockphoto

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Este signo encontrará en febrero un espacio para reafirmar compromisos. La energía del mes favorece las decisiones responsables, sobre todo en el ámbito familiar.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Este mes trae lecciones relacionadas con el equilibrio emocional y la manera de administrar su energía. Escuchar la intuición será fundamental para avanzar.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Más de Gente

Horóscopo Chino

Horóscopo chino en febrero: los cambios que traerá su energía y elemento durante el mes

Esta es la publicación del cantante y el futbolista que causó sensación en TikTok.

Silvestre Dangond y Luis Díaz se unieron con inesperada publicación; causaron asombro en internet

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.

Se revelan los posibles números ganadores de la lotería para el 29 de enero, según Walter Mercado

Shakira anuncia fechas en Japón y rompe récords de taquilla con su tour 'Las mujeres ya no lloran'

Shakira conquista Asia: la barranquillera confirma que su gira mundial llegará a Japón tras éxito histórico de ‘Zoo’

La polémica se generó hace pocas horas en el set del reality del Canal RCN.

Participantes de ‘La casa de los famosos’ le hicieron la encerrona a Alexa: “Dímelo en la cara”

El plan VIP que incluye mesero, parqueadero y acceso exclusivo.

¿Adiós a las filas? Vive Claro lanza membresía VIP para conciertos en Bogotá: beneficios y cómo adquirirla

La agrupación Aterciopelados estará presente en Oiga Mire Lea, como componente de música y letras.

Aterciopelados hace historia: el emotivo regreso de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago a los Grammy 2026

Laura Tobón reveló detalles de su vida privada y confesó si quiere tener otro bebé.

Laura Tobón destapó dolorosa situación que vivió en su infancia: “Tengo cierto rencor hacia mi mamá”

Karol Samantha y Epa Colombia llevan varios años juntas.

Novia de Epa Colombia mostró video inédito de la captura de la empresaria; dejó a la vista nostálgico momento con su hija

Hamilton fue confirmado para partido de Lionel Messi en Medellín

Hamilton, el cartagenero confirmado para cantar en ‘El Partido de la Historia’, donde Lionel Messi jugará en Medellín

Noticias Destacadas