Horóscopo chino en febrero: los cambios que traerá su energía y elemento durante el mes

Febrero se perfila como un período de movimientos importantes dentro del horóscopo chino, pues según expertos en el horóscopo occidental, está marcado por una energía que impulsa transformaciones, replanteamientos y decisiones clave.

El elemento que rige este mes influye directamente en la manera en la que cada signo enfrenta los retos del día a día, desde el ámbito emocional hasta el profesional. Este nuevo ciclo invita a observar con atención los cambios que se presentan y a actuar con mayor conciencia.

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Durante febrero, la Rata sentirá la necesidad de reorganizar su vida y establecer nuevas prioridades. La energía del mes favorece los inicios, pero recomienda avanzar con prudencia.

Buey (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Buey atraviesa un mes que exige paciencia y constancia. Febrero trae desafíos que pondrán a prueba su disciplina, aunque también abre la puerta a logros sólidos a largo plazo.

Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

La energía de febrero despierta el espíritu aventurero de este signo. El tigre sentirá el impulso de hacer cambios importantes, especialmente en el ámbito laboral.

Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Para el Conejo, febrero es un mes de introspección y balance emocional. La energía disponible favorece la calma, la reflexión y la búsqueda de armonía.

Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

El Dragón vivirá un mes intenso y lleno de movimiento. Febrero potencia su liderazgo y creatividad, pero también exige actuar con responsabilidad.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

La Serpiente encuentra en febrero un escenario ideal para la planificación. La energía del mes invita a analizar con detenimiento cada paso y a evitar acciones impulsivas.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Febrero trae una renovación energética para el Caballo. Este signo se sentirá motivado a retomar proyectos y a avanzar con mayor confianza.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Febrero impulsa la creatividad y la expresión emocional, lo que permitirá fortalecer relaciones y encontrar mayor equilibrio interior.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Para el Mono, febrero representa un período de retos intelectuales. La energía exige enfoque y disciplina, especialmente en asuntos laborales.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo enfrenta un mes de ajustes y reorganización. Febrero invita a cerrar ciclos pendientes y a replantear objetivos personales y profesionales con mayor claridad.

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Este signo encontrará en febrero un espacio para reafirmar compromisos. La energía del mes favorece las decisiones responsables, sobre todo en el ámbito familiar.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Este mes trae lecciones relacionadas con el equilibrio emocional y la manera de administrar su energía. Escuchar la intuición será fundamental para avanzar.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.