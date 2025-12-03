Suscribirse

Horóscopo de cada signo del zodiaco, este miércoles 3 de diciembre de 2025; Nana Calistar ve envidias y malos ratos

La astróloga mexicana dejó ver las predicciones de cada uno de los 12 signos en este día.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 12:15 p. m.
Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy
Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @nanacalistartv - Getty Images

A pesar del paso del tiempo, la astrología sigue cautivando a multitudes que encuentran en los astros una guía para interpretar su día a día.

La idea de que los desplazamientos de los planetas tienen repercusiones en cada signo del zodiaco mantiene vivo el interés por la astrología.

Alrededor del mundo, numerosos especialistas se han dedicado a estudiar estas influencias y a elaborar pronósticos, ya sea en formatos diarios, semanales o mensuales, con el fin de orientar a quienes buscan respuestas en las casas astrales.

En México destaca una figura especialmente influyente en el entorno digital: Nana Calistar.

Con un estilo muy propio, se ha ganado un lugar entre los seguidores de los horóscopos gracias a la manera directa y peculiar con la que comparte lo que, según la astrología, depara a cada signo.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy.
Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

Horóscopo de este miércoles 3 de diciembre de 2025

  • Aries

“Ya ponte las pilas porque traes un desmadrito económico que nomás te está respirando en la nuca. Ponte al día con tus chingados pagos y deudas, porque si no te organizas, la vida misma te va a poner el alto con advertencia incluida”.

  • Tauro

“Tú que te crees muy tranquilo pero traes más volcanes adentro que el Popocatépetl, pon atención porque vienen días moviditos. Cuídate bien las espaldas, porque en tu trabajo hay gente que te ve con ojos de envidia, y no precisamente por bonito, sino porque haces las cosas mejor que ellos”.

  • Géminis

“Tú que tienes dos caras pero un solo corazón, escucha porque esto viene de cariño... del duro, del que enseña. Ya deja esa costumbre tan tuya de revivir muertos emocionales, porque lo que fue, fue, y lo que no será... tampoco. Suelta ese pasado que te trae arrastrando cadenas imaginarias”.

  • Cáncer

“Tú que te enamoras hasta de una mirada y luego andas llorando por los rincones... ponte las pilas porque estos días vienen bien intensos. Tu rutina está tan repetitiva que ya ni tú te soportas. Si no haces cambios urgentes, te vas a fastidiar como madre regañona cuando nadie recoge sus cosas”.

  • Leo

“Tú que naciste para lo grande pero a veces te apendejas a lo tonto... ponte trucha, porque lo que viene es para aprovecharse al vuelo. Las oportunidades no siempre regresan, y a veces la vida solo toca na vez la puerta y tú estás viendo memes”.

  • Virgo

“Tu corazón anda atorado en un amor del pasado que nomás te trae recuerdos feos como película repetida. No puedes seguir aferrado a alguien que ya no está ni regresará por más que tú quieras aferrarte a la nostalgia”.

Libra

“Prepárate porque te invitarán a un viaje, y ese viaje te abrirá la mente y el corazón. También podría venir una oportunidad de negocio con un amigo o familiar; piénsalo, pero no te lances sin analizarlo primero como siempre lo haces”.

  • Escorpio

“No te apendejes y date la oportunidad en el amor con esa persona que está ahí por voluntad propia, no por necesidad. No andes rogando ni mendigando cariño; tú naciste para que te quieran bonito. Pon atención a tus sueños porque estos días serán premonitorios”.

  • Sagitario

“Ya deja las escenas ridículas, porque acoso no es amor, aunque tú a veces no sepas distinguirlo. Si alguien no te quiere, no te busca, no te pela, ¡pues mándalo a la fregada! No te rebajes ni tomes decisiones impulsivas que luego te dejan peor parado que calcetín sin par".

  • Capricornio

“Criatura terca y trabajadora, ya deja esa flojera que traes arrastrando como cobija vieja. No pierdas más tu tiempo, porque la vida es corta y tú tienes un montón de cosas, sueños empolvados nomás porque te da hueva empezar”.

  • Acuario

“Ya deja de vivir con el fantasma del pasado pegado a la nuca. Si te dañaron, si te jodieron, si te traicionaron, ya fue. Eso no se puede cambiar ni borrando el disco duro. La vida no se vive para atrás, así que no cargues experiencias viejas como si fueran deuda eterna”.

  • Piscis

“Prepárate porque vienen revelaciones fuertes. Por fin le darás la razón a esas cosas que te dijeron de cierta persona, y mira... te vas a quedar frío o fría cuando descubras que todo era cierto”.

