Horóscopo de este martes 21 de octubre, según Nana Calistar; es hora de soltar el pasado

La astrología se ha convertido en una herramienta cotidiana de consulta emocional y autoconocimiento. Cada vez son más quienes acuden a las cartas astrales y a las predicciones zodiacales para buscar guía.

En el panorama digital mexicano, destaca la figura de Nana Calistar, una astróloga que se ha ganado un lugar entre los referentes del ámbito esotérico en redes sociales.

Con su estilo directo y personalidad arrolladora dio este martes 21 de octubre de 2025 sus más recientes interpretaciones astrológicas.

Horóscopo del martes 21 de octubre, según Nana Calistar

Aries

La reserva y la precaución es la mejor arma de este día para las personas de este signo.

“Cuídate de una persona de piel blanca que te puede meter en un problemón familia [...] No andes de bocón contando tus planes, porque hay quien te sonríe de frente y te clava el puñal por la espalda”.

Tauro

Es hora de soltar lo que lo mantiene atado al pasado, pues eso ya no trae nada bueno.

“Vienen días muy buenos en los que aprenderás a soltar toda esa carga emocional que te tiene medio amarrado al pasado. Ya basta de aguantar a quien nomás te complica la existencia”.

Géminis

Se valora que para renacer, las personas de este signo supieron levantarse al caer.

“Tu ingenuidad se ha ido desvaneciendo, pero para eso tuviste que caerte bien duro varias veces. Y aunque duela, esas caídas te hicieron más fuerte y menos ingenuo. Ya no te martirices ni te castigues por confiar en quien no debía".

Cáncer

Suele poner a sus familiares y seres queridos por encima suyo en varias oportunidades, pero en este día hay que aprender a decir que no.

“Siempre tan fuerte y queriendo lo mejor para los tuyos, aunque a veces te olvides de ti mismo. Te vale la opinión de los demás, pero los comentarios de tus seres queridos te calan hasta los huesos. Aprende a decir que no sin sentir culpa”.

Leo

El escenario amoroso tendrá problemas para las personas de Leo, y los celos estarían muy presentes.

“Si tienes pareja, vienen días de celos y discusiones que podrían llevar a una separación temporal, pero necesaria para que ambos se valoren [...] Vas a encontrar cosas que dabas por perdidas, incluso emociones que pensabas que ya no ibas a sentir”.

Virgo

Serás el eje central de chismes y rumores, pero todo debido a personas cerca que están llenas de envidia.

“Prepárate, porque los chismes andan sueltos y tú serás el tema principal. Hay gente que nomás no soporta verte bien y anda de hocicona queriendo arruinarte la paz”.

Libra

El trabajo podrá quitar más tiempo de lo normal, pero esto será funcional mientras vive una limpieza emocional.

“El trabajo te absorberá más de lo normal, pero eso no será malo, te ayudará a poner distancia de gente que nomás te roba energía. Estás en un proceso de limpieza emocional y también social, donde comenzarás a quitar de tu camino a quienes no suman ni aportan”.

Escorpio

Es hora de hacer una introspección para ver qué es lo que está bien y está mal.

“Vienen días de introspección, de mirarte al espejo y decidir qué cosas ya no caben en tu vida. Se te viene la claridad, y con ella, la necesidad de cerrar ciclos que traías arrastrando. Cuidado con amores del pasado que quieren regresar”.

Sagitario

Hay fuego, hay explosión y hay mal genio. Las personas de sagitario obtienen beneficio de su carácter, pero deben ser cuidadosos, ya que suelen herir con su honestidad.

“Tu carácter es más bravo que el chile de la abuela, y por eso la gente a veces se te aleja. Pero también es lo que te salva, porque gracias a tu temperamento no cualquiera se te sube a la cabeza. No te culpes por ser como eres, pero aprende a medir tus palabras, que a veces hieres sin querer”:

Capricornio

Este día puede pesar más que cualquier otro, pero no debe dejarse opacar por el sentir de hoy, pues después será mejor.

“Hay días que quisieras desaparecer del mapa, pero no lo hagas. Lo que hoy te pesa, mañana te fortalecerá. No pienses de manera tan negativa, ni te dejes hundir por tus pensamientos, que a veces tú solo te haces bolas en la cabeza. Recuerda que hay gente que te ama y que le dolería perderte, así que bájale a la dramatización”.

Acuario

Llegan los pensamientos de que la vida no ha sido justa, y es verdad, pero deben reconocer que todo lo que se vive, es para algo mejor.

“La vida te ha puesto pruebas bien pe..., y aunque a veces crees que el universo te trae de bajada, la verdad es que te está haciendo más fuerte. Sí, ha sido injusto, pero no solo contigo. Así que deja de sentirte la víctima y ponte a brillar, que tu luz no depende de nadie más”.

Piscis

Ya no va más el hecho de querer seguir salvando a los demás, mientras la vida propia habla a gritos y pide ayuda.

“El día que aprendas a verte con los ojos del amor y dejes de voltear por quien solo te roba la paz, ese día vas a conocer la verdadera felicidad. Deja de mendigar cariño y atención, que lo que se ruega, nunca vale la pena”.