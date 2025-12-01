Horóscopo de este primero de diciembre para cada uno de los 12 signos del zodiaco; vendrá un diciembre revelador

En un momento en que las prácticas místicas toman un revuelo importante, cada vez más personas se concentran en el cielo en busca de respuestas y guías astrológicas.

Para muchos, la astrología se convierte en una brújula cotidiana que promete pistas sobre los desafíos del presente y lo que podría aguardarlos en el futuro cercano.

Dentro de este escenario destaca la astróloga mexicana Nana Calistar, conocida por su estilo inconfundible y por desglosar, con minuciosidad y para cada signo, las señales que (según sus lecturas) podrían marcar el rumbo de quienes la siguen.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @nanacalistartv - Getty Images

Horóscopo de hoy 01 de diciembre de 2025

Aries

“En estos días va a entrar una reflexión tan fuerte que hasta tú te vas a asustar. Te caerá el veinte de que todas esas caídas, fregadazos, humillaciones y enseñanzas que la vida te ha metido a periodicazos no fueron en vano”.

Tauro

“Tus sueños en estos días andarán más reveladores que lectura de tarot. Vendrán imágenes y señales que te mostrarán una verdad que esperabas desde hace tiempo”.

TAURO 1 DIC



Géminis

“Mucho cuidado con los tropiezos físicos y emocionales. No andes brincando de aquí para allá, porque un descuido podría dejarte viendo a San Pedro de cerca”.

Cáncer

“Llegó el momento de dejar el drama y actuar. Toma el toro por los cuernos y deja de esperar que la gente de lo mismo que tú das. No todos tienen tu corazón ni tu disposición”.

CÁNCER 1 DIC



Leo

“Ya deja de posponer tu felicidad como si fueras a vivir doscientos años. El único día seguro que tienes es el de hoy, así que disfruta, suéltate el cabello, date tus gustos y vive como si mañana no te fueran a pagar el internet”.

Virgo

“Ya es momento de creer de nuevo en ti. La vida te ha dado cada rasponcito para que despiertes, pero también te está esperando para darte lo que mereces por justicia divina”.

VIRGO 1 DIC



Libra

“Tú te manejas con seguridad a mil por hora, pero en estos días te va a caer el veinte de que has sido muy tonto en ciertas decisiones del pasado. Te vas a reír, sí, pero también te vas a dar unas palmadas en la frente por lo ingenuo que fuiste, Cuidado con caídas y golpes, porque tu energía anda distraída y cualquier descuido te puede dejar adolorido por días”.

Escorpio

“A veces ni tú te aguantas, y cuando alguien piensa diferente, te enchilas y te vas directo a la discusión. Debes aprender a lidiar con la forma de ser de los demás, porque no todos somos tan intensos, tan directos ni tan profundos como tú”.

ESCORPIÓN 1 DIC



Sagitario

“Cuídate porque la envidia te ronda como mosca de tortillería. Esos vecinos o vecinas que siempre te miran de reojo no lo hacen porque estés muy guapa, sino porque les arde como tu familia va avanzando y ellos siguen atorados”:

Capricornio

“Cuida ese genio que traes tan cambiante como clima de Monterrey, porque cualquier arranque te puede meter en pedos gratuitos. También cuida tu garganta: no andes tomando frío ni andes de gritona, porque luego ni tú te aguantas.

CAPRICORNIO 1 DIC



Acuario

“Es momento de que por fin creas en ti, pero en serio, no solo cuando te da la loquera. Si algo ya te mueve, no te alegra, no te provoca ni una sonrisita coqueta... mándalo derechito a la fregada, porque ya aprendiste que cargar cosas que penan más que tu dignidad solo te retrasa el camino”.

Piscis

“No te me caigas por comentarios necios que ni al caso. La vida te pondrá pruebas, sí, pero tú siempre te has sabido levantar porque traes corazón fuerte aunque seas bien sentimental. Has andado en un tono negativo que nomás te hace tropezar, así que cambia esa actitud porque ya te está afectando más de la cuenta”: