Horóscopo de los 12 signos, este jueves 8 de enero de 2026, según Nana Calistar; la astróloga lanzó importantes vaticinios

En plena era digital, las redes sociales, blogs y plataformas online se convirtieron en un nuevo espacio donde el zodíaco se actualiza, se reinventa y conversa con audiencias más amplias y diversas.

Dentro de ese escenario emerge con fuerza Nana Calistar, astróloga mexicana que se aparta de los moldes tradicionales del horóscopo. Con un tono directo, relajado y sin filtros, logró construir una identidad propia y hablar de lo que traen para los signos los movimientos planetarios.

Para gran parte del público actual, los movimientos de los planetas ya no son solo una curiosidad: funcionan como una guía emocional y práctica en donde influyen en el día a día de cada persona.

Horóscopo de este jueves 8 de enero de 2026

Aries

“Ya deja de andar de coqueta de más, y más si ya tienes una relación, porque si no te aplicas te vas a meter en pedos bien gruesos que después no vas a saber ni cómo arreglar. No aparentes lo que no eres ni te disfraces para encajar; tu esencia, así tal cual eres, es tu mejor anzuelo para atraer a la gente correcta a tu vida. Cuando finges, solo atraes problemas y personas igual de falsas”.

Tauro

“Mucho cuidado con golpes, caídas o accidentes que podrían suceder cuando menos lo esperas, así que anda con los pies bien puestos sobre la tierra. No pretendas ser quien no eres solo por complacer a los demás, porque eso tarde o temprano te mete en errores innecesarios. Aprende a respetar tu esencia y a valorarte tal cual eres, sin máscaras ni disfraces”

Géminis

“Cuídate mucho de escándalos en el trabajo, porque podrías quedar mal parado con jefes o supervisores y meterte en broncas más complicadas de lo que imaginas. No todo se arregla con palabras bonitas, así que piensa antes de hablar y no confíes en cualquiera. Es momento de aprender a soltar todo eso que te causa conflicto, estrés o problemas, tanto en tu vida como en la de tu familia, porque cargar con cosas que no te corresponden solo te desgasta”.

Cáncer

“Es probable que sientas intranquilidad, enojo o coraje al ver las injusticias que cometen ciertas personas, pero no te cargues pleitos que no son tuyos. Déjalos que se hagan bolas solos y que resuelvan su vida como puedan, tú no eres salvador de nadie. Cuidado con dos amores que estarán insistiendo demasiado con intenciones románticas; uno puede ser tentación y el otro puro capricho, así que piensa bien antes de meterte en líos”

Leo

“Te encanta la buena vida, los viajes, la comodidad y el dinero, y no es pecado, mijo, porque para eso trabajas y para eso sueñas. Esa vibra de abundancia que traes hará que atraigas más de lo que imaginas, pero ojo, porque la vida (como señora rencorosa) ya empezó a pasarte la factura de lo que dejaste pendiente en el pasado”.

Virgo

“Este 8 de enero del 2026, te agarra en plena transformación mental y emocional. Vas a madurar como no tienes idea, y aunque al principio te saque de balance, a la larga será lo mejor que te pudo pasar. Empiezas a ver la vida con otros ojos, más realistas y menos idealistas, y eso te dará una estabilidad que antes no conocías”.

Libra

“Se visualiza embarazo en la familia o en una amistad cercana, noticia que moverá emociones y traerá cambios en el entorno. En lo sentimental traes un cansancio emocional fuerte, una angustia que no te deja descansar y que te ha hecho sentirte perdido o perdida. Esta racha no será tan fácil de superar, sino hacer algo al respecto, porque el verdadero problema no es la soledad, sino que no has aprendido a convivir con ella”.

Escorpio

“Ya estuvo bueno de lamentaciones y de quejarte por todo. Si sigues así, nada va a cambiar. Aplícate de una vez en lo que quieres y deseas, porque si te enfocas, lo puedes conseguir más rápido de lo que imaginas. Aprende a amarte con todas las fuerzas del corazón, porque solo así dejarás de depender de otros para sentirte bien y completo”.

Sagitario

“Ten muchísimo cuidado con las personas con las que te relacionas, porque se viene un pedo grande provocado por chismes de vecindad, malas lenguas e información falsa. No todo lo que te dicen es verdad, así que no hables de más ni confíes en cualquiera. Ámate cada día un poco más para que nadie tenga el poder de lastimarte o moverte el tapete emocionalmente”.

Capricornio

“Nunca dudes de tu capacidad para detectar personas falsas y convenencieras que solo buscan aprovecharse de ti. Ese sexto sentido que traes bien afinado, úsalo para quitar de tu camino a quien no suma, porque si sigues dándoles entrada, luego no te quejes. En los dineros, aguas, no te apendejes ni confíes de más, porque una mala decisión podría provocarte pérdidas que te lleven por momentos complicados y llenos de estrés”.

Acuario

“Noticias inesperadas sobre una persona del pasado aparecerán por redes sociales o por medio de una amistad que te dará el chisme completo. No te confundas con tus sentimientos ni te enganches de más; antes de querer solucionarles la vida a otros, voltea a verte, porque el que más necesita atención y cuidado eres tú. Se vienen cambios de humor fuertes y sueños reveladores que te estarán avisando de situaciones importantes que ocurrirán en estos días”.

Piscis

“Ya no es momento de ponerte de oferta por nada ni por nadie, mi vida. El que quiera estar contigo que llegue completo, no a medias ni con pretextos. Nunca es tarde para mandar a chingar a su madre (con respeto, pero con firmeza) a quien solo te causa dolores de cabeza, conflictos y desveladas. Aprende a no necesitar de nada ni de nadie para ser feliz, más que de ti mismo y de tu familia, porque cuando uno está fuerte por dentro, nada de afuera lo tumba”.