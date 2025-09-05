Suscribirse

Gente

Horóscopo del Niño Prodigio para el 5 de septiembre; un cierre de semana lleno de giros y pasos importantes

Algunas personas recibirán mensajes clave para darle inicio al fin de semana.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

5 de septiembre de 2025, 12:51 p. m.
Niño Prodigio, reconocido astrólogo latino.
Niño Prodigio, reconocido astrólogo latino. | Foto: Instagram @ninoprodigio

Víctor Florencio, más conocido como El Niño Prodigio, se consolidó como uno de los astrólogos y guías espirituales más influyentes en el ámbito hispano. Su cercanía con la gente, sumada a una fuerte intuición y sensibilidad especial, le han permitido ganarse la confianza de miles de seguidores interesados en la sanación y el mundo energético.

Tras experimentar sueños reveladores, visiones y una notable percepción de las emociones ajenas, logró tomar fuerza para lanzar sus predicciones a lo largo de los años. Estas cualidades, inesperadas y particulares, lo distinguieron dentro de la industria, donde recurre a contenidos diferenciales para llamar a otras personas.

Aunque comparte horóscopos diarios por plataformas digitales, como muchos de sus colegas, su método es particular y distintivo: en lugar de hablar signo por signo, organiza sus predicciones según los elementos del zodiaco: fuego, tierra, aire y agua, ofreciendo mensajes generales para cada grupo.

Contexto: Horóscopo de septiembre 2025: decisiones radicales y transformaciones para los 12 signos del zodiaco

En relación con el 5 de septiembre de 2025, El Niño Prodigio destacó en su mensaje que será una jornada marcada por transformaciones y vínculos importantes. Las visiones van sobre los procesos personales, los cuales darán frutos en el día.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, compartió las predicciones para esta fecha, describiendo la influencia de las energías que, según él, impactarán a cada signo del zodiaco.

Horóscopo del 5 de septiembre de 2025

Aries, Leo y Sagitario

“Las relaciones, los viajes y los nuevos vínculos abren caminos que expanden tu visión de futuro. El diálogo sincero y la apertura al cambio serán las llaves que enciendan tu creatividad”

Tauro, Virgo y Capricornio

“El trabajo, las finanzas y la salud requieren atención, pero si actúas con disciplina podrás dar un salto hacia logros sólidos. Es un día para consolidar tu posición, cuidar tu cuerpo y proyectar estabilidad”.

Géminis, Libra y Acuario

“Viajes, estudios, ideas creativas y participación en grupos será el motor que te impulse a innovar. Tu visión inspirará a otros y abrirá puertas más amplias, donde compartir conocimientos será clave”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

“El plan emocional y familiar se ilumina con oportunidades de apoyo, reconciliación y sanación. Los vínculos íntimos y la solidaridad fluyen con fuerza, ayudándote a transformar viejas cargas”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Capturan a presunto coordinador del atentado contra el periodista Gustavo Chica, de Caracol Radio

2. Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal se fundió en la montaña de la etapa 13

3. Putin amenaza con atacar cualquier fuerza occidental enviada a Ucrania: así contestó Volodímir Zelenski

4. Shein usó imagen con IA de Luigi Mangione, acusado de asesinato, para vender una camiseta y es obligado a retirarla

5. Montaña puso a sufrir a los colombianos en la Vuelta a España 2025: etapa 13 acabó la ilusión del país

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Niño prodigioHoróscopoHoróscopo hoysignos del zodiaco

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.