Horóscopo fin de semana del 24 al 26 de octubre: predicciones para los 12 signos

El final de octubre se acerca y el cierre de mes tiene pensativo a más de uno. Este tiempo ha sido de cambios, de reencuentros y de reinicios, por lo que es clave saber en qué punto abrir y cerrar puertas emocionales.

El Horóscopo Negro soltó un nuevo mensaje para el último fin de semana del décimo mes, el cual va del 24 al 26 de octubre. Los vaticinios se enfocan en tomar decisiones, evitar caer en los mismo errores y ver las cosas con una perspectiva distinta.

Horóscopo fin de semana del 24 al 26 de octubre

Aries:

Es una etapa llena de emociones, impulsos y ganas de todo. Hay ilusiones y esa sensación se convierte en algo bueno, pues impulsa a jugársela por todas.

“Esa es su esencia, Aries: la del que se lanza primero y pregunta después. La Luna creciente en Sagitario le va a dar un empujón brutal”.

Tauro:

Este fin de semana tiene que ser precavido con los vínculos, pues debe esquivar las cosas a tiempo antes de que se desgaste. Hay que saber qué decisiones tomar.

“Ya sabe cómo son ciertas personas, ya ha visto lo que son capaces de hacer... ¿Para qué volver a probar suerte?, ¿para qué dar segundas oportunidades a quien ya le demostró que no las merece?”.

Géminis:

La realidad ha estado compleja, pese a que sigue firme. Su capacidad de adaptarse a los cambios sin previo aviso es muy grande, por lo que encuentra siempre el lado bueno.

“Suelte la carga que lleva sobre los hombros, desconecte y respire. No todo tiene que resolverse ahora, y no todo el mundo merece sus explicaciones”.

Cambios para los signos en el último fin de semana de octubre 2025. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Cáncer:

No se ha rodeado de las mejores energías en el último tiempo, evidenciando el vacío de aquellos que entregan cosas buenas. Es mejor seleccionar correctamente a su entorno y sus vínculos.

“Algunas personas no son tan transparente como aparentan, y aunque su intuición ya lo sabe, ahora es cuando tiene que escucharla de verdad”.

Leo:

No es un tiempo de obligarse a sobrevivir, es un instante donde debe descansar y desconectarse de todo lo que le roba energía. La salud mental está pidiendo auxilio y deberá escucharla.

“Hay cosas que tiene que soltar ya por su propio bien: responsabilidades que no son suyas, cargas que asumió por culpa o por costumbre”.

Virgo:

Es mejor no desgastarse este fin de semana con análisis sobre los demás. Hay personas que no cambian y no le corresponde a usted ayudarlas. Céntrese en usted y en su bienestar.

“Tiene que estar fuerte para lo que viene, porque se acercan semanas al máximo. Descanse, cuídese, duerma y sobre todo, valore a quienes sí están”.

Libra:

Los cambios se deben ver reflejados. Ya no es la misma persona que aguantaba por miedo de perder a alguien y solo debe concentrarse en usted.

“Tiene una fuerza enorme dentro de usted, aunque a veces no la vea. Y si hace falta, empezará de cero sin mirar atrás, porque sabe que cuando se decide avanzar, no hay quien lo frene”.

Escorpio:

Serán días de sentirse más sensible, al punto de tocar lo irritable. Es bueno no tomarse nada personal, respirar y soltar las batallas que no desea tener para no desgastarse.

“Si necesita cariño, pídalo. No lo hace débil. Lo hace humano. Empiece de cero si hace falta, borre, reinicie y resetee”.

Sagitario:

Esta semana tuvo una lección de superación personal, ya que hubo instante donde quiso tirar la toalla y no lo hizo. Ha aprendido a no repetir los mismos errores ni quedarse en ese lugar.

“Ahora sí que tiene claro qué quiere, hacia dónde va y qué cosas ya no está dispuesto a permitir”.

Capricornio:

Es mejor que tenga mucha paciencia este fin de semana, pues la va a necesitar. No significa que esté haciendo las cosas mal, pero es claro que las cosas no saldrán fácil.

“Dedique tiempo a los suyos, a los que de verdad lo quieren y lo acompañan sin pedir nada. Ellos quieren verlo reír otra vez, quieren que vuelva a ser usted”.

Acuario:

Anda nostálgico y lo hace pensando en cosas que ya no forman parte de su vida. Se ha vuelto muy duro con usted mismo y se exige más de la cuenta.

“Últimamente, le cuesta un poco encontrar su centro, y es porque lleva semanas exigiéndose demasiado”.

Piscis:

Que no sean días complicados. Es mejor soltar las emociones que generan las situaciones, evitando perder energía en otros. Es valioso que cada quien aprenda de lo propio y así se restan cargas.