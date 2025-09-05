Horóscopo fin de semana del 5 al 7 de septiembre: movimientos radicales, decisiones nuevas y giros incómodos

Llega el primer fin de semana de septiembre y los cambios se hacen evidentes. Los 12 signos del zodiaco lidiarán con emociones, decisiones y pasos importantes, las cuales pondrán su futuro claro.

Estos días de descanso vienen con sorpresas, por lo que es importante que tenga abiertos los ojos antes cualquier acontecimiento.

El Horóscopo Negro reveló lo que habrá este fin de semana del 5 al 7 de septiembre, destacando un pasado turbulento, una transformación en visiones y una perspectiva en algunas personas.

En la astrología, algunos se especializan en leer la mano. | Foto: Getty Images

Aries:

Este fin de semana se acordará de muchos momentos del pasado, además de personas que fueron parte de su realidad. habrá un sacudón emocional, pero es importante lograr un balance.

“Va a tocar esa parte que usted suele esconder, la que se esconde debajo de todo ese fuego que lleva dentro”

Tauro:

Las cosas están saliendo a flote y es hora de que todo cambie, quitándose esos pensamientos que eran una verdadera carga.

“Esa paz que buscaba, esa estabilidad que anhelaba, por fin está tocando su puerta. Ha comenzado a quitarse mucha mie$& de encima, personas, cargas, pensamientos y expectativas que no eran tuyas”

Géminis:

Se removerá todo y lo sacudirá justo en esas fibras que más lo mueven. Habrá sensaciones que cambiarán todo, limpiando esas energías que rodean.

“Si algo ya no vibra con usted, va a dejar de tener sentido. Y aunque eso duela, es justo lo que necesita para soltar”

Cáncer:

El eclipse le dará un giro interno del que ya no habrá vuelta. Lo que antes lo sostenía ya no tendrá sentido y esto influirá completamente en la etapa que vive.

“Se acaba una etapa espiritual, mental o incluso personal. Y aunque al principio sienta que está perdido, que no entienda nada, después vendrá la claridad”

Leo:

Este fin de semana habrá momentos transformadores de manera interna, afectando ese mundo emocional que suele cuidar bastante. Saldrán a la luz sus miedos, esos apegos tóxicos y los vínculos intensos.

“Se va a enfrentar cara a cara con la verdad que evitaba: con lo que da, con lo que recibe, y con lo que sigue esperando de quien ya no tiene absolutamente nada más que ofrecer”

Virgo:

Vienen instantes que lo sacudirán, buscando limpiar todo lo emocional que hay en su corazón. Sus relaciones volverán al centro de todo y no soportará más lo que no aporta.

“Aunque duela, lo hará con la cabeza alta, porque hay algo que va a recuperar: su lealtad con usted”.

Hay designios que cambiarán el rumbo de estos días. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Libra:

Es una temporada de decepciones, pero quizá algunas cosas ya no sorprenden porque eran evidentes. Han pasado demasiado cosas, aprendiendo y lidiando con esos momentos.

“Puede que no pueda cambiar los errores de los demás, pero sí puede hacer algo con los suyos”.

Escorpio:

Es un momento para desconectarse de todo, olvidándose un poco de lo que pasa alrededor. No sucederá nada tan urgente o relevante como para perder este espacio personal.

“Aunque por momentos le parezca agotador, aunque le robe energía, aunque lo saque de quicio más de una vez. Todo estará bien”.

Sagitario:

Su pasado y sus vínculos volverán a aparecer, sintiendo una nostalgia particular, además de ansiedad y un nudo en la garganta.

“La vida está diciendo: Limpie, suelte y cierre. Le va a tocar hacerlo, puede que tenga que dejar ir algo que ya no encaja o una versión que ya no lo representa”.

Capricornio:

Va a tocar fondo en un terreno mental. Se cansará de los vínculos por compromiso, buscando justiciar lo que ya no tiene justificación.

“Tendrá momentos en los que no va a poder más. Y va a hablar, va a soltar lo que lleva semanas, incluso meses, guardando”.

Acuario:

Estos días serán el cierre de algo que estaba llevando. Se moverá su mundo material y de valor, replanteándose el no recibir de lo mismo que entregó.

“Es el cierre de una etapa que ha drenado demasiado y aunque duela, se va a sentir libre”.

Piscis:

Si hay algo que está frío y roto se notará más que nunca en este fin de semana. Hay personas que ya no aportan nada, y aunque intente lo inevitable, es un final.