Actualmente, la astrología dejó de ocupar un lugar aislado para convertirse en una herramienta cotidiana de lectura emocional y práctica.

Para muchos, las posiciones de los planetas ya no son solo datos simbólicos, sino que operan como referencias que influyen en decisiones, estados de ánimo y rutinas diarias.

Redes sociales, blogs y plataformas online abrieron un nuevo escenario donde el zodíaco se adapta a otros lenguajes, se moderniza y dialoga con audiencias cada vez más amplias y diversas, lejos de los formatos clásicos.

En ese contexto destaca Nana Calistar, astróloga mexicana que rompió con el molde tradicional del horóscopo. Con un estilo frontal y sin filtros, construyó una voz propia que conecta con el público al interpretar los movimientos planetarios desde una mirada actual, directa y cercana.

Horóscopo de este viernes 09 de enero de 2026

Aries

“Un ex amor volverá a ponerse en contacto contigo y tú ya sabes perfectamente cómo termina esa historia, así que no te hagas ilusiones ni te dejes manipular con palabras bonitas o promesas que ya caducaron. Recuerda que la vida es una sola y no está hecha para revivir errores. Disfruta lo que tienes hoy y manda bien lejos todo lo que te lastima, te desgasta o te quita la paz, aunque todavía te mueva el corazón”.

Tauro

“Un vecino anda de hablador, ladrando sobre tu reputación y sacando cosas del pasado que ya no vienen al caso. No te enganches ni caigas en provocaciones, porque el que habla mal es porque no tiene nada bueno que contar de sí mismo. En lo laboral se marcan cambios importantes, así que pon mucha atención a ciertos compañeros que no te ven con buenos ojos y podrían estar hablando mal de ti con tus superiores”.

Géminis

“No te comprometas con personas que no muestran el más mínimo interés en ti, porque al final te van a quedar debiendo cariño, tiempo y un chingo de amor. Recuerda que amores se van y otros llegan, y si alguien no caminó contigo hacia tu presente ni pinta para tu futuro, por algo fue. La vida no se equivoca y quienes siguen a tu lado son los que realmente valen la pena, aunque a veces no lo veas así”.

Cáncer

“Es momento de poner las cartas sobre la mesa y dejar de perder el tiempo con quien no quiere estar contigo. A veces te atontas más de la cuenta y te metes en situaciones bien complicadas por pura necedad, y luego andas llorando por lo que tú solito o solita provocaste. Aprende a soltar antes de que te sigan viendo la cara”.

Leo

“No nades contra la corriente ni te pongas terco o terca queriendo que las cosas salgan como tú dices, porque por más ganas que le pongas, ahorita no es momento de forzar nada. La vida te está pidiendo paciencia, calma y tantita humildad, algo que a veces se te complica. Vienen cambios importantes en tu estado de ánimo, pues ciertas situaciones que se presentarán en estos días te van a obligar a madurar a la mala y a valorar lo que antes dabas por hecho, desde personas hasta oportunidades”.

Virgo

“Aprende a escuchar más a tu corazón y menos a tu cabeza, porque tanta pensadera te ha robado la paz que tanto andas buscando. Ahí, en lo que sientes y no en lo que imaginas, está la tranquilidad que necesitas. Tus inseguridades comenzarán a bajar de intensidad y entrarás poco a poco en un ciclo más estable, donde el orgullo se va a ir calmando y aprenderás a pedir ayuda cuando la necesites, sin sentir que eso te hace menos”.

Libra

“Es momento de que hagas memoria y te des crédito por todo lo que ya has logrado, porque a veces se te olvida de dónde vienes y todo lo que has superado. Recordar tus avances te dará la fuerza necesaria para seguir creciendo y explorando áreas de tu vida que ni sabías que podías dominar. Se visualizan oportunidades para iniciar un negocio familiar o un proyecto con gente cercana que, bien manejado, podría dejar muy buenos resultados”.

Escorpio

“No temas a los cambios en el área sentimental; al contrario, es momento de que saques tu lado más perris, disfrutes de las caricias, de las conexiones intensas, pero también de la soltería si así se da. A veces te empeñas demasiado en querer algo duradero y terminas metido en relaciones enfermizas que solo limitan tu libertad. Recuerda que es mejor solo o sola que mal acompañado”.

Sagitario

“Ten bien presente que la vida es una sola y no está hecha para que la desperdicies pensando en quien ya se fue o en quien en su momento te hizo la vida de cuadritos. Ya lo que fue, fue, y cargar con eso solo te roba energía. Tus pensamientos deben girar en torno a cosas positivas, a tus planes y a lo que sí quieres construir, porque de ahí se mueve”.

Capricornio

“Se vienen cambios importantes en el rumbo de tus planes y no debes descuidar tu esencia ni tu forma de ser solo por quedar bien con personas que no valen ni el desgaste emocional. Ten mucho cuidado a quién le dedicas tu tiempo, porque podrías estar invirtiéndolo en alguien con quien no hay futuro ni crecimiento real. No otodo el que se acerca merece un lugar en tu vida”.

Acuario

“Es muy posible que el amor no llegue en este momento pero no te agüites ni te pongas a pensar que no naciste para amar. A veces la vida te pone solito o solita para que aprendas a disfrutar tu propia compañía y te reconcilies contigo. Aprende a vivir en soledad, pero también a gozar tu soltería sin culpas ni remordimientos. Dale vuelo a la hilacha, ríe, sal, conoce gente y disfruta cada instante, porque vida solo hay una y se va más rápido de lo que uno cree”.

Piscis

“La venganza suele ser un platillo que sabes cocinar muy bien, pero últimamente ya te estás cansando de vivir con corajes y cuentas pendientes. Aprende a soltar, porque cargar rencores solo te enferma el alma. Ten mucho cuidado con amistades que solo te buscan cuando necesitan algo y después ni la cara dan; no todos merecen tu lealtad ni tu tiempo”.