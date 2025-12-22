Horóscopo y advertencias para los 12 signos del zodiaco este lunes 22 de diciembre: predicciones de Nana Calistar

El interés por la astrología, horóscopo y los signos zodiacales aumenta día tras día, especialmente entre quienes creen que los movimientos de los planetas y los astros tienen un impacto directo en la vida de las personas.

En el mundo, son numerosos los especialistas dedicados a interpretar estas señales celestes y a ofrecer predicciones que pueden consultarse a diario, por semana o de forma mensual.

Entre estas voces destaca Nana Calistar, una astróloga mexicana que se ha ganado un lugar por la forma singular y llamativa con la que presenta sus vaticinios diarios.

Los seguidores del horóscopo pueden encontrar respuestas en las predicciones de Nana Calistar para hoy. Foto: captura de pantalla tomada de twitter @NanaCalistar

Horóscopo de este lunes 22 de diciembre

Aries

“Si tienes pareja, es muy probable que en estos días se presenten celos provocados por una amistad, ya sea porque alguien anda metiendo cizaña o porque tú no has puesto bien claras las cosas. Antes de armar tormentas donde no llueve, siéntate, habla y aclara, porque a veces por no explicar se cometen errores que después cuestan lágrimas”.

Tauro

“No permitas que los cambios en tu trabajo o en tu círculo de amistades te muevan el tapete más de la cuenta. La vida se mueve, y tú tienes que aprender a moverte con ella, no a resistirte como burro amarrado. Confía más en ti y en tu capacidad, porque cuando te enfocas, nadie te gana”.

Geminis

“Es muy posible que la vida te ponga frente a una situación algo incómoda o complicada, pero necesaria, porque te hará ver la verdadera cara de varias personas que te rodean. Ya es momento de que dejes de mendigar atención, cariño o validación de gente que ni te suma ni te quiere ver bien”.

Cáncer

“Se visualiza un cambio importante en el área de los negocios o del trabajo, y si te aplicas bien antes de que termine el año, podrías cerrar con mejores resultados de los que esperabas. Eso sí, no gastes en nada que no necesites, porque luego vienen los arrepentimientos y el estrés”.

Leo

“Si tu pareja se está poniendo demasiado exigente con tu manera de ser, de actuar o de comportarte, es momento de poner un alto con respeto pero con firmeza. Cuando te conoció ya eras así, con esa esencia, ese carácter y esa forma tan tuya de brillar, y no tiene por qué querer cambiarte ahora”.

Virgo

“No dejes de luchar por tus metas, aunque a veces te desesperes porque las cosas no salen bien a la primera. Recuerda que la constancia es la base de todo éxito, y tú, aunque lo dudes, tienes más fuerza y capacidad de la que crees. Ten mucho cuidado con una posible traición por parte de una amistad; no todo el que sonríe contigo quiere verte triunfar”.

Libra

“Ese carácter medio explosivo que traes en estos días podría meterte en problemas si no lo sabes controlar, así que bájale dos rayitas y no tomes decisiones en caliente, porque luego uno dice cosas que no siente y hace cosas de las que se arrepiente. Es momento de sentirte más seguro o segura de ti mismo y aventarte con todo hacia esa meta que llevas tiempo visualizando, porque cuando Libra se decide, nadie lo detiene”.

Escorpio

“Siempre fuerte y optimista, eres de esos signos que pueden caerse mil veces, pero siempre se levantan con más carácter y con una sonrisa, aunque por dentro estén hechos pedazos. Esa fortaleza es tu mayor don, pero también aprende a descansar el alma. Se viene una oportunidad de crecimiento en el área laboral, ya sea un cambio de puesto, un aumento o nuevas responsabilidades que te ayudarán a mejorar tu economía”.

Sagitario

“Es momento de poner las cosas en claro con una persona y hablar sin rodeos, pero también sin dramas. No te hagas ideas absurdas ni te vayas por el camino negativo, porque muchas veces te adelantas a sufrir cosas que ni han pasado. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas y empieza a resolver primero tus propios asuntos, que bastante carga traes ya”.

Capricornio

“Ya no dejes nada para mañana; si puedes hacerlo hoy, hazlo, porque este cierre de diciembre viene cargado de decisiones importantes y de enfocarte solo en lo que realmente te deja provecho. Es momento de organizarte mejor y dejar de postergar lo que sabes que tienes pendiente”.

Acuario

“Se vienen días buenos, de esos que aunque traigan algo de encierro o pausa obligada, te van a servir para conocer mejor a tu familia y a la gente que realmente está a tu lado. Aprende a valorar a quienes sí buscan la paz contigo, a quienes no te meten zancadillas ni dramas innecesarios. No todo mundo merece tu energía, y ya va siendo hora de que distingas quién suma y quién solo estorba”.

Piscis

“No permitas que la mala leche de otras personas te arruine el ánimo ni el día. Aprende a disfrutar la vida y a entender que solo tienes esta oportunidad para ser feliz, así que deja de guardarte corajes que no te pertenecen. Vive como si no existiera un mañana, pero con conciencia y amor propio”.